قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محاكمة 35 متهما بقضية "خلية الاتجار بالعملة".. غدًا
طريقة استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
أمريكا تصادر طائرة ثانية لرئيس فنزويلا
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر فبراير 2025
جوا وبحرا.. وزير إسرائيلي يقترح السماح لسكان غزة بمغادرة القطاع عبر إسرائيل
تعيين سفراء جدد للولايات المتحدة في 4 دول
تصدعات وشروخ بمسجد التوبة في المحلة وتحرك أمني عاجل.. صور
ترامب يعلن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
ضبط صاحب برج المحلة المنكوب.. ومحافظة الغربية: سنضرب المخالفين بيد من حديد
المستشار محمود فوزي: آلية الحوار الوطني مهمة للغاية في ظل التحديات الراهنة
النيابة تعاين حادث انهيار عمارة المحلة ونقل 4 مصابين للمستشفى.. صور
وسام أبو علي يوجه رسالة لـ إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لأغلي سعر جرام ذهب اليوم 7-2-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ثبت سعر أغلى جرام ذهب من سعر عيار 24 الاعلي فئة نحو 4548 جنيها للبيع و 4571 جنيها للشراء وذلك خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 7-2-2025.

كانت أسعار الذهب قد شهدت ثباتا مع تداولات اليوم داخل محلات الصاغة بعد أن هوي المعدن الأصفر ق مقدار 20 جنيها على الأقل في المتوسط .

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 3980 جنيها للبيع و 4آلاف جنيه للشراء.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3411 جنيها للبيع و 3428 جنيها للشراء

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 2653 جنيها للبيع و 2666 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 31.84 ألف جنيه للبيع و 3200 جنيها للشراء

سعر أوقية الذهب

وسجلت أونصة الذهب نحو 2856 دولار للبيع و2857 دولار للشراء.

انخفاض السعر عالميا

تراجعت أسعار الذهب أمس الخميس مع استعادة الدولار بعض قوته، على الرغم من أن المخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أبقت على الطلب على الذهب كملاذ آمن ليستقر السعر قريبا من أعلى مستوى قياسي سجله في الجلسة السابقة.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى عند 2848 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2867 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2856 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

يأتي هذا بعد ارتفاع أسعار الذهب أمس وتسجيل مستوى تاريخي جديد عند 2882 دولار للأونصة، واليوم يقلص الذهب بعض هذه المكاسب ولكن يبقى الاتجاه الصاعد هو المسيطر ليستهدف الذهب المستوى 2900 دولار للأونصة على المدى القصير.

ارتفعت أسعار الذهب بشكل رئيسي بسبب زيادة الطلب على الملاذ الآمن، بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 10٪ على الصين في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما أثار رد فعل انتقامي من بكين حيث تقدمت الصين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تداعيات الاقتصاد العالمي

أدى هذا التحرك إلى تفاقم المخاوف بشأن تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادات العالم، نظرًا لأن ترامب أشار أيضًا إلى عدم وجود عجلة للتفاوض مع نظيره الصيني شي جين بينج.

وتؤثر الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم على النمو العالمي وتدفع التضخم إلى الارتفاع، مما يفيد الذهب بشكل أكبر لأنه يعتبر استثمارًا آمنًا خلال الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.

استمرار مخاوف النمو العالمي قد تؤدي إلى زيادة الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب والاستثمار خارج البورصة.

من جهة أخرى أشار مسؤولون في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أيضا إلى حالة عدم اليقين السياسي الكبيرة بشأن التعريفات الجمركية والقضايا الناشئة عن الأيام الأولى لإدارة ترامب باعتبارها من بين التحديات الرئيسية في تحديد الاتجاه الذي ينبغي أن تتخذه السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

هذا وقد رفعت مؤسسة سيتي بنك المالية توقعاتها لأسعار الذهب في الأمد القريب وخلال عام 2025، مشيرة إلى أن الحروب التجارية والمخاطر الجيوسياسية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب عمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية ستساهم في مزيد من مكاسب الذهب.

ورفع البنك مستهدفه لسعر الذهب لثلاثة أشهر إلى 3000 دولار للأونصة من 2800 دولار ورفع متوسط توقعاته لعام 2025 إلى 2900 دولار للأونصة من 2800 دولار.

وقال البنك في مذكرة اليوم الخميس أن سوق الذهب يبدوا أنه سيستمر في الصعود في عهد ترامب مع الحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية التي تعزز تنويع الاحتياطيات أو اتجاه إزالة الدولرة ودعم الطلب على الذهب في القطاع الرسمي للأسواق الناشئة

اخبار مصر مال واعمال سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر عيار 14 اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء المنخفض الجوي وتحسن حالة الطقس (درجات الحرارة)

موعد انتهاء المنخفض الجوي وتحسن حالة الطقس |درجات الحرارة

الدكتور مصطفى مدبولي

رسميا.. الحزمة الاجتماعية قبل رمضان.. وإجراءات استثنائية خلال فترة الشهر الكريم والعيد

جانب من الاجتماع

مفيش تهجير وإقرار حزمة حماية عاجلة.. أخبار مبهجة من الحكومة والحوار الوطني

ياسمين عبد العزيز وشقيقها

وصيتي متحضرش دفنتي.. القصة الكاملة لـ خلاف ياسمين عبد العزيز وشقيقها

كهربا

في مباراة كهربا الأولى.. الاتحاد الليبي يتقدم ببلاغ للنائب العام

الأرصاد

تحذير هام .. شبورة وأمطار ورياح تضرب البلاد غدا

جماهير الأهلي

شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 7-2-2025

ترشيحاتنا

جرمين عامر

الإعلاميين العرب: اصنع فارق مبادرة تهدف إلى توعية المؤثرين وتقديم محتوى هادف

الكاتبة جرمين عامر

عضو اتحاد الإعلاميين العرب: الإعلام المؤثر يشكل 30% من ميزانيات الحملات الإعلانية الكبرى

فلسطينيون في دير البلح يحتجون على تصريحات ترامب

غزة أرضنا ولن نرحل.. فلسطينيون في دير البلح يحتجون على تصريحات ترامب| فيديو

بالصور

بالأبيض اللامع.. تارا عماد تتألق بأحدث إطلالة

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

أطعمة يمكن تناولها على الفطور بجانب البيض لخسارة الوزن .. فما هي ؟

أطعمة على الفطور تزيد الإحساس بالشبع وخسارة الوزن بجانب البيض
أطعمة على الفطور تزيد الإحساس بالشبع وخسارة الوزن بجانب البيض
أطعمة على الفطور تزيد الإحساس بالشبع وخسارة الوزن بجانب البيض

خضروات ورقية تقي من مرض السكري .. الخس والجرجير والملوخية

فوائد تناول الخضروات الورقية للحد من مرضى السكري
فوائد تناول الخضروات الورقية للحد من مرضى السكري
فوائد تناول الخضروات الورقية للحد من مرضى السكري

طريقة تحضيره.. ماسك الطماطم للبشرة مثالية

فوائد ماسك الطماطم للبشرة
فوائد ماسك الطماطم للبشرة
فوائد ماسك الطماطم للبشرة

فيديو

صورة من الفيديو

حالة من الغضب.. فيديو تشييع جنازة بالرقص والغناء يثير الجدل

روان بن حسين

كسر في الظهر.. فنانة شهيرة تروي مأساتها بسبب التمارين الرياضية

نورهان

نورهان: كنت هعمل عملية وتراجعت .. وهذه حقيقة عودة حنان ترك للفن

شيرين رضا واحمد الفيشاوي

هفضل أحبك .. أحمد الفيشاوي يثير الجدل برسالة للفنانة شيرين رضا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

المزيد