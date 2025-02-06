أول تعليق من كولر بعد الفوز على بتروجت بالدوري

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على بتروجيت، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد السلام ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي: لعبنا شوطًا أول بشكل مميز، رغم الأخطاء وإهدار العديد من الفرص على مدار شوطي المباراة.

وأضاف كولر: درسنا بتروجيت بشكل جيد، ونعلم أن المنافس يتميز بالدفاع القوي، وهو ما ظهر في المباريات التي خاضها. كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، وخلال جلسة الاستراحة تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم باستغلال الفرص والتركيز القوي، وفي الشوط الثاني أضفنا الهدف الثاني، وحققنا هدفنا بالفوز بالمباراة.

وأكد المدير الفني أن إمام عاشور سجل هدفًا بشكل رائع، وكان بإمكانه إضافة المزيد، وأشاد بقدرات عاشور ولغة التفاهم وبينه وبين جراديشار.