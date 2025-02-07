حكم مس المصحف والصيام للحائض .. دار الإفتاء تجيب

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك اختلافات بين العلماء حول مسألة "لا يمسه إلا المطهرون" في القرآن، حيث فسرها بعض المفسرين بأنها تعني الملائكة، ولكن جمهور الفقهاء وسنة النبي صلى الله عليه وسلم توضح أنه لا يجوز للحائض أو الجنب مس المصحف لأنهما غير طاهرين بالكامل.

وأضاف في فتوى له، أن الحائض والجنب لا يجوز لهما مس المصحف أو دخول المسجد إلا مرورًا، موضحًا أن الحيض يعتبر نوعًا من الضعف الجسدي الذي يمنع المرأة من الصيام، حيث أراد الله تعالى سبحانه وتعالى أن يخفف عن عباده، لذلك منعت الحائض من الصيام ولكن يجب عليها قضاء ما فاتها من صيام بعد رمضان، بينما لا تقضي الصلاة لأن قضاء الصلاة يشق عليها نظرًا لأن الصلاة تكون خمسة أوقات يوميًا، أما الصيام فهو شهر واحد في السنة، ويكون قضاء الصيام أسهل.

حكم قراءة القرآن للحائض

قال الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال حول حكم قراءة المرأة للقرآن وهي حائض من الهاتف، إنه لا حرج على المرأة الحائض في قراءة القرآن من خلال الهاتف أو من ذاكرتها دون مس المصحف.

حكم مس المصحف للحائض



وأكد أمين الفتوى، أن المنهي عنه هو مس المصحف الورقي فقط، وليس قراءة القرآن بشكل عام، موضحا أن المرأة الحائض يمكنها قراءة القرآن من الموبايل أو من حفظها، ولا يوجد مانع شرعي من ذلك.

وتابع: أما بالنسبة لقراءة القرآن بصوت عالٍ، فأكد أنه لا يوجد تحريم لذلك، طالما أن القراءة لا تتضمن أفعالًا منافية للآداب، فيمكن للمرأة قراءة القرآن بصوت عالٍ إذا كان ذلك في سياق العبادة أو في مجال تلاوة القرآن للتدبر أو التعليم، طالما أنها ملتزمة بالآداب والاحترام في ذلك.

حكم قراءة القرآن للحائض بصوت مسموع

قال الأزهر، إنه لا يجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف ، منوهًا بأن بعض العلماء أجاز الإمساك بالمصحف عن طريق حائل كالقفازين «الجوانتي» وما شابه.

وأوضح الأزهر في إجابته عن سؤال: «هل يجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف ؟»، أنه إذا كانت القراءة عن طريق الهاتف المحمول أو عن طريق اللاب أو ما شابه فهو جائز لأنه ليس مصحفًا، مؤكدًا أنه لا يجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف.

قراءة القرآن للحائض من المصحف حرام.



من جانبه، أكد الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قراءة القرآن للحائض حرام عند جمهور أهل العلم، سواء كانت قراءة مجردة من ذهنك وذاكرتك أو القراءة المصحوبة بمس المصحف، لافتًا إلى أن مس المصحف للحائض حرام ولا يجوز للحائض.

ونوه «العجمي» في إجابته عن سؤال « ما حكم قراءة القرآن للحائض؟»، أن الإمام مالك قال إن الحائض لها أن تقرأ القرآن وليس حرام شرعًا لكنه لا يجوز للحائض مس المصحف.



قراءة القرآن للحائض من المصحف مختلف في حكمهاوتابع: أن حكم قراءة القرآن للحائض من الأمور التي اختلف حولها جمهور العلماء والخروج من الخلاف مستحب، مشيرًا إلى أن قراءة القرآن للحائض من المصحف ليس الوسيلة الوحيدة للمرأة للحفاظ على حفظها فمن الممكن تلجأ إلى المصاحف الرقمية الموجودة على الهواتف والتابلت وغيرها من والسائل الأخرى.



القراءة من المصحف أثناء الصلاةأكدت دار الإفتاء المصرية، أن من أفضل القربات والسُّنن الحَسَنات أن يجمع الإنسان بين الحُسنيين: الصلاة، وقراءة القرآن، فيحرص على ختم القرآن الكريم في صلاته.



وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «ما حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة؟»، أنه لما كان من غير المتيسر لكل واحد أن يقوم بذلك من حفظه تكلم الفقهاء عن إمكانية الاستعانة بالقراءة من المصحف فى الصلاة، وذلك عن طريق حمله فى اليد، أو وضعه على حامل يُمَكِّن المصلى من القراءة.



وأشارت إلى أن مذهب الشافعية، والمفتى به فى مذهب الحنابلة: جواز القراءة من المصحف فى الصلاة للإمام والمنفرد لا فرق فى ذلك بين فرض ونفل وبين حافظ وغيره.

قراءة القرآن عبادةوتابعت: كما أن قراءة القرآن عبادة فإن النظر فى المصحف عبادة أيضًا، وانضمام العبادة إلى العبادة لا يوجب المنع، بل يوجب زيادة الأجر، إذ فيه زيادة فى العمل من النظر فى المصحف.



وأوضحت: أن القاعدة الشرعية أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، والمقصود هو حصول القراءة، فإذا حصل هذا المقصود عن طريق النظر فى مكتوب كالمصحف كان جائزًا.



وألمحت إلى أن الإمام النووى قال: «لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته، سواء كان يحفظه أم لا، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة، ولو قلب أوراقه أحيانًا فى صلاته»، بينما يرى الحنفية أن القراءة من المصحف فى الصلاة تفسدها، وهو مذهب ابن حزم من الظاهرية لأسباب منها أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب أوراقه عملٌ كثير قد يبطل الصلاة.



القراءة من المصحف فى الصلاة مكروهةونوهت بأنه ذهب الصاحبان من الحنفية أبو يوسف القاضى ومحمد بن الحسن الشيبانى إلى أن القراءة من المصحف فى الصلاة مكروهة مطلقًا سواء فى ذلك الفرض والنفل، ولكنها لا تُفْسِد الصلاة؛ لأنها عبادة تضاف إلى عبادة، ووجه الكراهة أنها تَشَبُّه بصنيع أهل الكتاب.



واستطردت: وذهب المالكية إلى التفرقة بين الفرض والنفل؛ فرأوا كراهة قراءة المصلى فى المصحف فى صلاة الفرض مطلقًا، ويجوز ذلك فى النافلة.



القراءة من المصحف في صلاة الفرض

وأفادت بأن القراءة من المصحف في صلاة الفرض والنفل صحيحة وجائزة شرعًا ولا كراهة فيها، على أنه ينبغى التنبيه على أنه ما دامت المسألة خلافية فالأمر فيها واسع؛ لِمَا تقرر من أنه لا إنكار فى مسائل الخلاف، ولا يجوز أن تكون مثار فتنة ونزاع بين المسلمين.



