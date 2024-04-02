حكم قراءة القرآن للحائض.. هل يجوز لها أن تمس المصحف الورقي؟

يواصل موقع صدى البلد، نشر فتاوى الصائمين والتي يقدمها الشيخ إبراهيم جاد الكريم، من علماء الأزهر الشريف، ضمن سلسلة الفتاوى التي تنشر على مدار شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا.

ما حكم قراءة القرآن للحائض وهل يجوز لها أن تمس المصحف الورقي؟

تقول سائلة: ما حكم قراءة القرآن للحائض وهل يجوز لها أن تمس المصحف الورقي، وما الفرق بينه وبين الهاتف؟، ليجيب العالم الأزهري بأن الله جعل للمرأة أحكام لا ينبغي عليها أن تقوم بعبادات كالصلاة أو الصيام أو الحج في مواضع معينة، لا يجوز لها قراءته على سبيل التعبد لكن على سبيل المراجعة، فإن اضطرت عليها أن يكون ذلك بحائل ولها أن تقرأه من الهاتف.

وشدد على أن للمرأة في حال حيضها أن تقرأ القرآن وتستذكره وتدعو الله وذلك جائز ولا شيء فيه.

ما حكم قراءة الحائض للقرآن الكريم؟

يقول الأزهر، إن جمهور الفقهاء على حرمة قراءة الحائض للقرآن حال الحيض حتى تطهر، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الحائض للقرآن دون مسّ المصحف ، وهو مذهب الإمام مالك ، ورواية عن الإمام أحمد.

هل يجب الصوم على الحائض؟

ما حكم انقطاع دم الحيض قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل؟ هل يجب الصوم على الحائض؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال صفحة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقالت دار الإفتاء: إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر يجب على المرأة الصوم حتى ولو لم تغتسل قبل الفجر فتعقد النية بالصوم وتغتسل بعد الفجر، وتأخير الغسل لا يبطل الصوم.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع، معلوم من الدين بالضرورة، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، واتفق الأئمة الأربعة على أن صوم رمضان واجب على كل مسلم، بالغ، عاقل، طاهر من حيض أو نفاس، مقيم، قادر على الصوم.

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ما هي شروط وجوب صوم رمضان، وما شروط صحته؟»، أن أنه تتحقق القدرة على الصوم (بالصحة)؛ فلا يجب صوم رمضان على المريض ومن في معناه ممن تلحقه مشقة بالصوم فوق استطاعته، و(بالإقامة) فلا يجب على المسافر، و(بعدم المانع شرعا) فلا يجب على الحائض والنفساء.