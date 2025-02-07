احترس .. هذه الأعراض تكشف عن سرطان الأمعاء

يعد سرطان الأمعاء من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن تسبب الوفاة إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه بسرعة.

ووفقا لما جاء في موقع nhs تشمل أعراض سرطان الأمعاء ما يلي:

تغيرات في البراز مثل أن يصبح البراز أكثر ليونة، أو الإسهال أو الإمساك وهو أمر غير معتاد بالنسبة لك

الحاجة إلى التبرز أكثر أو أقل من المعتاد بالنسبة لك

دم في البراز والذي قد يبدو أحمر أو أسود

نزيف من المؤخرة والمستقيم

الحاجة إلى التبرز، حتى لو كان قد ذهب للتو إلى المرحاض

ألم البطن من علامات سرطان الأمعاء

كتلة في البطن

الانتفاخ من علامات سرطان الأمعاء

فقدان الوزن دون محاولة

الشعور بالتعب الشديد دون سبب

يمكن أن يسبب سرطان الأمعاء فقر الدم (عندما يكون لديك عدد أقل من خلايا الدم الحمراء من المعتاد)، ما قد يجعلك تشعر بالتعب الشديد وضيق التنفس والصداع.