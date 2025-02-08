قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في إنقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو
عودة الانتصارات فى الزمالك.. طرد لاعب وفوز نظيف بالمباراة| مالقصة؟
سيارات الصليب الأحمر تتوجه إلى موقع تسلم المحتجزين الثلاثة في غزة
كثافات وسوء أحوال جوية.. الحالة المرورية أول يوم دراسي بالترم الثاني
حماس تطلق سراح ثلاثة محتجزين إسرائيليين مقابل 183 سجينًا فلسطينيًا
وزير الخارجية: مصر تتطلع للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية مع البرتغال
دعاء ليلة النصف من شعبان.. كلمات أوصى بها النبي السيدة عائشة
وزير الخارجية: مصر تتمسك بوحدة الضفة الغربية وغزة تحت رئاسة السلطة الفلسطينية
وصلت لـ 565 ألف جنيه.. شخصان يتزايدان على لوحة سيارة مميزة
انخفاض درجات الحرارة مستمر..حالة الطقس اليوم السبت 8 يناير 2025
موعد صرف معاشات تكافل وكرامة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 8-2-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف توزان بين العبادات ومطالب الحياة؟ عالم أزهري يجيب

كيف توزان بين العبادات ومطالب الحياة
كيف توزان بين العبادات ومطالب الحياة

أكد الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، أن النفس البشرية لها متطلبات طبيعية تتطلب التوازن بين العبادة والراحة، ففي حديثه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن لنفسك عليك حقًا"، مشيرا إلى أن هذا الحديث يعكس أهمية تلبية احتياجات النفس من الطعام والراحة، بجانب العبادة.

وأوضح العالم الأزهري، في تصريح له، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثنا على مراعاة هذا التوازن في حياتنا، حيث أكد أن النفس تحتاج إلى الراحة من خلال النوم والطعام، وأيضًا إلى الترويح عن النفس بممارسة عبادات متنوعة، فالإنسان لا يستطيع الاستمرار في عبادة واحدة دون أن يشعر بالملل، ولذا جاء التنوع في العبادة ليمنح النفس الراحة ويجنبها الإحساس بالملل، فيمكن للإنسان أن يؤدي عبادات متنوعة مثل الصلاة، زيارة الأصدقاء، البر بالوالدين، طلب العلم، والسعي للرزق.

وأشار إلى أن التوازن بين العبادات المختلفة هو الطريق للاستمرارية في العبادة حتى الوفاة، مستشهداً بقوله تعالى: "وَعِبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ"، فالعبادة لا تتوقف في الشباب ثم تنقطع في الشيخوخة.

وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى أن حق النفس على الإنسان هو تلبية احتياجاتها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وكذلك حق الأسرة، سواء الزوجة أو الأولاد، فإن لهم حقوقًا على الإنسان في الرعاية والاهتمام، وأداء واجباته تجاههم من نصح ونفقة وتعليم.

وألمح إلى أن البعض قد يظن أن الانشغال بالصلاة والقيام وحده هو ما يجعل الإنسان من أكثر العبادات، ولكنه في الواقع قد يحرمه من عبادة أخرى قد تكون أعظم أجرًا. محذرا من التركيز على نوع واحد من العبادة وترك باقي العبادات التي قد تكون أرفع في الأجر.

وأكد جبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم كثرة انشغالاته من تلقي الوحي، وقيادة الأمة، والعبادة، والاعتناء بالأحوال الشخصية، كان دائمًا حريصًا على السؤال عن صحابته، وتفقد أحوالهم، ليكون بذلك قدوة في كيف يمكن للمسلم أن يوازن بين حقوق نفسه وحقوق الآخرين دون أن يتخلى عن عبادة الله.

الحياة العبادات كيف توزان بين العبادات ومطالب الحياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط امطار

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كولر

الأهلي يقرر الإطاحة بأيقونة وسط الملعب بطلب من مارسيل كولر

الايفواري زادي

لاعب فويفودينا الصربي يوقع للزمالك رسميا

علم لبنان- صورة أرشيفية

الأعلى منذ 12 عاما .. نمو القطاع الخاص في لبنان خلال يناير 2025

على معلول

ولا جنيه واحد .. خالد بيبو يكشف مفاجأة بشأن علي معلول مع الأهلي

جروس

قرار مفاجئ من جروس بعد الفوز على الإسماعيلي

حالة الطقس

شبورة مائية .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

جنازة بالرقص

3 أيام رقص وغناء.. جــنازة غريبة أثارت غضب وسخرية الناس

ترشيحاتنا

عصام الحضري

الحضري يوجه رسالة لـ إمام عاشور | ماذا قال؟

يد الأهلي والزمالك

موعد قمة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

ريال مدريد

أبرز مباريات اليوم السبت 8-2-2025 والقنوات الناقلة

بالصور

مي عمر تثير ضجة برشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

مي عمر
مي عمر
مي عمر

تفسير رؤية الموز في المنام

تفسير رؤية الموز في المنام
تفسير رؤية الموز في المنام
تفسير رؤية الموز في المنام

صبا مبارك تستعرض جمالها بإطلالة شتوية أنيقة| شاهد

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

ماذا يحدث لجسمك عندما تبدأ يومك بكوب من الماء على الريق؟

ماء
ماء
ماء

فيديو

جنازة بالرقص

3 أيام رقص وغناء.. جــنازة غريبة أثارت غضب وسخرية الناس

واقعة الدقهلية

وفاة طفلتين بسبب وجبة فاسدة في الدقهلية.. والنيابة تحقق

تركي آل الشيخ

كريم وعز هيوحشونا.. تركي آل الشيخ ينشر كواليس مشهد انفجاري بفيلم The Seven Dogs

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

المزيد