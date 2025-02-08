خبر سار يهم المصريين بشأن حقل ظهر.. أحمد موسى: هيوفر 1.5 مليار دولار

علق الإعلامي أحمد موسى، على تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لموقع حقل ظهر للغاز الطبيعي شمال بورسعيد، لتفقد حفار ظهر "سايبم 10000"، يرافقه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الحفار يعمل الآن في حقل ظهر ورئيس الوزراء تفقد حقل ظهر اليوم وتابع سير الأعمال هناك.

واكمل الإعلامي أحمد موسى، أن الحفار يعمل بتكنولوجيا متطورة للغاية، مضيفا أن عمل الحفار الآن ومعدلات الإنتاج من الغاز هتوفر حوالي 1.5 مليار دولار للدولة.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلىأن تكنولوجيا الحفار الجديد يمكنه من الوصول لأعماق كبيرة في البحر المتوسط وتصل لـ 3000 و4000 متر.

وتابع موسى، أن الحفار يساعد على تعجيل إضافة كميات جديدة من إنتاج الغاز عقب إنتهاء اعمال الحفر، مضيفا أن الحكومة المصرية لديها برنامج طموح خاص بالبحث والاستكشاف والتنقيب عن الغاز.