أحمد موسى: العالم العربي قوي ويفرض كلمته على الجميع.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدول العربية تمتلك ثقلًا دوليًا كبيرًا، وكلمتها مسموعة على الساحة العالمية، مشددًا على أن هناك إجماعًا عربيًا على دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة “صدى البلد”، أوضح أحمد موسى أن أي مقترحات تمس القضية الفلسطينية ستواجه موقفًا عربيًا موحدًا، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني له الحق الكامل في البقاء على أرضه.

وعلّق أحمد موسى على الأحاديث المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين قائلًا: "هل يعقل أن يتم نقل 1.7 مليون فلسطيني عبر طائرات أو سفن، العالم العربي لن يسكت ولن يسمح بذلك ولن يترك أولاده، العالم العربي قوي جدا، فهذه قضيته المركزية".

كما انتقد بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، معتبرًا أنها "تصريحات بجحة" لا يمكن القبول بها.

وأشار إلى أن مصر رسمت خطًا أحمر جديدًا وأدانت بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية تجاه المملكة العربية السعودية، في موقف يؤكد الدور المصري المحوري في الدفاع عن القضايا العربية.

وشدد موسى على أن الوضع الحالي في المنطقة يتطلب مواقف حاسمة لحماية الحقوق العربية والتصدي لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطيني