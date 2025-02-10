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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ختام الدورة التدريبية لمدربي اللياقه البدنية بالشباب والرياضة بأسوان

أنشطة شبابية باسوان
أنشطة شبابية باسوان
محمد عبد الفتاح

شهد ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة ختام الدورة التدريبية لمدربي اللياقه البدنية المحترف والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام نظمتها وزارة الشباب والرياضة الإدارة العامة للكوادر الرياضية برئاسة الدكتور محمد حمدي مدير عام الإدارة حيث شارك في الدوره 75 من الدارسين شباب وفتيات معظمهم من طلاب وخريجي كلية التربية الرياضية من محافظات أسوان وقنا والأقصر والبحر الأحمر.

وتعد الدورة هي الأولى التي تعمل على إعداد المدرب المحترف في اللياقة البدنية بهدف إعدادهم لسوق العمل الحر حيث انتشرت صالات اللياقة البدنية الخاصة ، بالإضافة إلى الصالات الموجوده بمراكز الشباب والأندية الرياضية.

وحاضر في الدورة نخبه من أساتذه التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية بالهرم وأسوان.

واشاد ناصر سليم مدير المديرية بالمادة العلمية التي تلقاها المتدربين والتي شملت على استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمنة والذكاء الاصطناعي للتدريب في مجال اللياقة البدنية بهدف التعرف على ما يحتاجه الفرد من تدريبات ومواد غذائية واحتياجات تعمل على الحفاظ على لياقتة البدنية والحصول على بنيه بدنيه مناسبه للمرحله العمريه التي يمر بها الفرد في سنواته المختلفة

وقدم سليم الشكر لوزاره الشباب والرياضة والتي تعمل بصوره مستمره على اعداد جيل جديد من المدربين على قدر كبير من الكفاءة والالمام باساليب التدريب الحديثة والتكنولوجية في المجالات والألعاب المختلفة .

واصلت مديرية الشباب والرياضة بأسوان تنظيم الدورات الرمضانية فى لعبة كرة القدم وذلك ضمن خطة النشاط الرياضي التى يتم تنفيذها خلال شهر مارس. 

فيما كانت قد نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان ندوات تثقيفية داخل مركز شباب الزهراء بمدينة كوم أمبو ضمن الفعاليات والأنشطة التى يتم تنظيمها على مدار شهر رمضان المعظم ضمن الخطة الداخلية للمجال الدينى، والتى تستهدف المرحلة السنية من 6 إلى 35 سنة. 

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وإشراف أحمد رزق محمد مدير عام إدارة شباب كوم أمبو. 

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