قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الاثنين 10 فبراير 2025
بعد عودة المدارس.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 10 فبراير 2025
وصلت 350 ألف جنيه.. مزايدة على لوحة سيارة تحمل أحرف "أسد"
فتح باب التظلمات للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بأسوان
النحس وراهم.. 3 أبراج تواجه صعوبات في الأيام القادمة
أقل من 10 درجات.. هيئة الأرصاد تحذر من الطقس في هذه المناطق
وصول غواصة أمريكية نووية إلى قاعدة بحرية في كوريا الجنوبية
إسرائيل تفكر بطرح مرحلة انتقالية بين الأولى والثانية في اتفاق غزة
تعطيل الدراسة والبنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025
المستشار الألماني: خطة ترامب لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة "فضيحة"
حدث ليلا| تعطيل الدراسة والبنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025.. ترامب: ملتزم بشراء غزة وامتلاكها.. وكولر يجهز علي معلول لمباراة الزمالك
استقرار أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد عودة المدارس.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 10 فبراير 2025

بعد عودة المدارس.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 10 فبراير 2025
بعد عودة المدارس.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 10 فبراير 2025
ولاء خنيزي

مع بدء الفصل الدراسي الثاني والعودة إلى المدارس من جديد بعد انتهاء إجازة منتصف العام، يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة أسعار البيض لشراء الاحتياجات الأساسية منه، خاصة أنه يعد وجبة أساسية عند عدد كبير من أولياء أمور الطلبة، ويحرصوا على تغذية أطفالهم به، لما له من قيمة غذائية عالية فهو ملئ بمصادر البروتين، هذا بالإضافة إلى أسعار الفراخ التي تعد مطلبًا شهيًا للكبار والصغار، لذلك سنتعرف خلال السطور التالية عن أسعار طبق البيض وأسعار الفراخ اليوم الإثنين الموافق 10 فبراير 2025.

 

أسعار البيض

  • كرتونة البيض (الأحمر) تراوح سعرها بين 150 جنيهًا إلى 152 جنيهًا، لتصل إلى الجمهور المستهلك ويتم بيعها في المحلات والأسواق بسعر يتراوح بين 160 جنيهًا إلى 162 جنيهًا.
  • كرتونة البيض (الأبيض) فسجلت سعر يتراوح بين 149 جنيهًا إلى 151 جنيهًا، لتصل إلى الأسواق وتٌباع بسعر يتراوح بين 159 جنيهًا إلى 161 جنيهًا.
  • كرتونة البيض (البلدي) سجلت سعر يتراوح بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، ويتم بيعها في الأسواق بسعر يتراوح بين 129 جنيهًا إلى 130 جنيهًا.

 

أسعار الدواجن

  • جاءت الفراخ البيضاء لتسجل سعر يتراوح بين 90 جنيهًا إلى 91 جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتصل إلى الجمهور المستهلك وتباع بسعر يتراوح بين 100 جنيه إلى 101 جنيه.
  • تراوح سعر الفراخ الساسو بين 92 جنيهًا إلى 93 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ليتم بيعها للجمهور في الأسواق بسعر يتراوح بين 102 جنيه و103 جنيهات. 
  • واصلت الفراخ البلدي استقرارها عند سعر يتراوح بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو.
  • بينما انخفضت سعر الفراخ الأمهات لتسجل 65 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

 

أسعار الكتاكيت

  • جاء سعر الكتكوت الأبيض شركات ليتراوح بين 45 جنيهًا إلى 52 جنيهًا.
  • وسجل الكتكوت الأبيض قطعان سعر يتراوح بين 41 جنيهًا إلى 41.5 جنيه.
  • بينما استقر الكتكوت الساسو عند سعر يتراوح بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.
  • جاء سعر الكتكوت الساسو بيور ليسجل سعر يتراوح بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.
  • استقر سعر الكتكوت البلدي الحر ما بين 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات.

 

أسعار البط

  • استقر سعر البط البلدي ما بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو.
  • فيما سجل البط الفرنساوي سعر يتراوح بين 74 جنيهًا إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البط المسكوفي بين 94 جنيهًا إلى 95 جنيهًا للكيلو
  • جاء سعر البط بغالي ليتراوح بين 84 جنيهًا إلى 85 جنيهًا للكيلو.
  • سجل البط المولار سعر يتراوح بين 79 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.

 

أسعار الرومي

  • سجل اللحم الرومي الأبيض سعر يتراوح بين 114 جنيهًا إلى 115 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر اللحم الرومي الأسمر بين 134 جنيهًا إلى 135 جنيهًا للكيلو. 
الدواجن البيض أسعار الدواجن الفراخ أسعار الفراخ أسعار البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة ووقف عمل البنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025

تعطيل الدراسة والبنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. مقترحات برلمانية لإنهاء العقد الدائم وحالات قانونية لطرد المستأجر

مشغولات ذهبية

آخر تحديث.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

من ينام بعد الفجر

ماذا يحدث لمن ينام بعد صلاة الفجر.. لا تفعلها لـ10 أسباب

الاغتسال

حكم تأخير الغسل من الجنابة بسبب برودة الجو

كيفية تنزيل جميع القنوات على النايل سات بتردد واحد؟.. اتبع هذه الخطوات

تنزيل جميع القنوات على النايل سات بتردد واحد من الريموت.. اتبع هذه الخطوات

دولار امريكي

أخر تحديث .. تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم

حالة الطقس

تأثير المنخفض الجوي مستمر.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي: الاتحادات الطلابية ركيزة أساسية في إعداد القيادات

طريقة تحويل الأموال من الخارج عبر إنستاباي خطوة بخطوة

طريقة تحويل الأموال من الخارج على إنستاباي خطوة بخطوة

الطاقة الشمسية

أفضل 10 مواقع لتخزين الطاقة الشمسية والرياح في البحر الأحمر

فيديو

وفاة كريم أغاخان

كريم أغاخان.. اختار أسوان مثواه الأخير ورحل بعد رحلة حافلة بالإنجازات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد