بعد عودة المدارس.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 10 فبراير 2025

مع بدء الفصل الدراسي الثاني والعودة إلى المدارس من جديد بعد انتهاء إجازة منتصف العام، يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة أسعار البيض لشراء الاحتياجات الأساسية منه، خاصة أنه يعد وجبة أساسية عند عدد كبير من أولياء أمور الطلبة، ويحرصوا على تغذية أطفالهم به، لما له من قيمة غذائية عالية فهو ملئ بمصادر البروتين، هذا بالإضافة إلى أسعار الفراخ التي تعد مطلبًا شهيًا للكبار والصغار، لذلك سنتعرف خلال السطور التالية عن أسعار طبق البيض وأسعار الفراخ اليوم الإثنين الموافق 10 فبراير 2025.

أسعار البيض

كرتونة البيض (الأحمر) تراوح سعرها بين 150 جنيهًا إلى 152 جنيهًا، لتصل إلى الجمهور المستهلك ويتم بيعها في المحلات والأسواق بسعر يتراوح بين 160 جنيهًا إلى 162 جنيهًا.

كرتونة البيض (الأبيض) فسجلت سعر يتراوح بين 149 جنيهًا إلى 151 جنيهًا، لتصل إلى الأسواق وتٌباع بسعر يتراوح بين 159 جنيهًا إلى 161 جنيهًا.

كرتونة البيض (البلدي) سجلت سعر يتراوح بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، ويتم بيعها في الأسواق بسعر يتراوح بين 129 جنيهًا إلى 130 جنيهًا.

أسعار الدواجن

جاءت الفراخ البيضاء لتسجل سعر يتراوح بين 90 جنيهًا إلى 91 جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتصل إلى الجمهور المستهلك وتباع بسعر يتراوح بين 100 جنيه إلى 101 جنيه.

تراوح سعر الفراخ الساسو بين 92 جنيهًا إلى 93 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ليتم بيعها للجمهور في الأسواق بسعر يتراوح بين 102 جنيه و103 جنيهات.

واصلت الفراخ البلدي استقرارها عند سعر يتراوح بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو.

بينما انخفضت سعر الفراخ الأمهات لتسجل 65 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

أسعار الكتاكيت

جاء سعر الكتكوت الأبيض شركات ليتراوح بين 45 جنيهًا إلى 52 جنيهًا.

وسجل الكتكوت الأبيض قطعان سعر يتراوح بين 41 جنيهًا إلى 41.5 جنيه.

بينما استقر الكتكوت الساسو عند سعر يتراوح بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.

جاء سعر الكتكوت الساسو بيور ليسجل سعر يتراوح بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.

استقر سعر الكتكوت البلدي الحر ما بين 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات.

أسعار البط

استقر سعر البط البلدي ما بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو.

فيما سجل البط الفرنساوي سعر يتراوح بين 74 جنيهًا إلى 75 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البط المسكوفي بين 94 جنيهًا إلى 95 جنيهًا للكيلو

جاء سعر البط بغالي ليتراوح بين 84 جنيهًا إلى 85 جنيهًا للكيلو.

سجل البط المولار سعر يتراوح بين 79 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.

أسعار الرومي