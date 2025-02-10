قومي المرأة بأسوان ينفذ البرنامج التدريبى لإعداد الدعاة لتناول القضايا السكانية والصحية

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بإطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية وذلك بحضور مقررات الفروع بالمحافظات ومديري الأوقاف.

ويأتى ذلك تحت مظلة المبادرة الوطنية (بداية جديدة لبناء الإنسان) والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين جودة الحياة وخلق أجيال جديدة قادرة على الإبداع والإبتكار .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأن البرنامج التدريبى يشارك فيه عدد ٣٥ من الشيوخ والواعظات، ويتضمن مجموعة جلسات تناقش عدد من الموضوعات الهامة ومنها الصحة والحقوق الإنجابية والأمومة الآمنة من المنظورين الطبي والديني، بالإضافة إلى إستخدام التواصل الفعال لإعداد وتقديم رسالة صحية مؤثرة .

وأشارت هدى مصطفى إلى أن الدورات التدريبية ستتوالى فى الفترة القادمة من أجل تأهيل المزيد من الكوادر المشاركة فى تقديم ندوات التوعية المجتمعية ببرنامج "جلسات الدوار" والذى يهدف إلى رفع الوعى المجتمعى بقضايا السكان والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، علاوة على ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات التى تهدف إلى دعم محاور التمكين الإقتصادى والثقافى والإجتماعى للمرأة ولباقى أفراد الأسرة بمختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى للتجهيز لإفتتاح سلسلة معارض " أهلاً رمضان " بمختلف المراكز والمدن بتخفيضات تصل إلى 30 % لبيع السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية من اللحوم بسعر 300 جنيه للكيلو ، وأيضاً الدواجن ، فضلاً عن الخضروات والفاكهة والبقوليات والياميش ، وكذا الـ 7 سلع أساسية المدرجة طبقاً لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

ويأتى ذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم ، وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحاربة الغلاء وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل .