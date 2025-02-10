الاتحاد المنستيري: الجفالي سيُكمل نجاحات التوانسة في مصر.. وهذه مميزاته

تحدث علي البحوري المتحدث باسم نادي الاتحاد المنستيري التونسي، عن مميزات أحمد الجفالي لاعب الزمالك الجديد، والذي سيبدأ مشواره مع الأبيض اليوم الاثنين.

وقال علي البحوري، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: أحمد الجفالي لاعب سريع ويمتاز بالتمرير وصناعة الفرص، ويُمكنه اللعب في الجانبين خاصة وأنه مرن مع المدربين.

وتابع البحوري: هناك لاعبين مميزين انتقلوا من نادينا إلى الدوري المصري على رأسهم إلياس الجلاصي، وأتمنى أن يسير الجفالي على نفس نهج لاعبي تونس في مصر وأن يكون الزمالك بوابته للانتقال إلى أوروبا.

وأكمل المتحدث باسم الاتحاد المنستيري: مفاوضات الزمالك معنا لضم الجفالي كانت سريعة جدا وتمكن النادي من إنهاء الصفقة خلال 48 ساعة فقط، وذلك بسبب رغبة اللاعب في الانتقال للقلعة البيضاء.

واختتم علي البحوري: لم تكن هناك عروض من أندية مصرية أخرى، وكانت هناك عروضا ليبية لكن رفضها اللاعب لرغبته في تحقيق طموحاته.