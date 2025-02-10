سقوط حافلة فريق تنزاني بأحد الأنهار.. صور

تعرضت حافلة لاعبي نادي دودوما اف سي لحادث أليم ، حيث سقطت في أحد الانهار أثناء رحلة الفريق لمواجهة نادي نامونغو بالدوري التنزاني، مما أسفر الحادث عن إصابات خطيرة لبعض اللاعبين ونقلهم إلى المستشفى .

و أنقلبت وسقطت حافلة فريق نادي دودوما اف سي داخل أحد الأنهار، بالقرب من مدينة نانجوروكورو، أثناء توجهها إلى مدينة روانجوا، وذلك بعد الانتهاء من مباراتهم أمام نادي نامونجو في الدوري التنزاني .

ووفقًا لصحيفة IPPMedia، فأن التقارير الأولية لشهود العيان، أكدت عدم وقوع إصابات خطيرة بين اللاعبين، باستثناء إصابات طفيفة لبعضهم، وسيتم تقديم المزيد من التفاصيل حول الحادث عند ظهورها.

ووفقًا لوسائل الإعلام التنزانية، فإن حافلة الفريق سقطت في أحد الأنهار بعد مباراة نامونجو في الدوري التنزاني، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

كانت حافلة فريق جي جي إف سي دودوما تحمل 37 شخصًا، أصيب منهم 7 أشخاص وذهبوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكان من المفترض أن يستعد الفريق لمواجهة سيمبا، في 15 فبراير الجاري بالدوري التنزاني، لكن لم يتم حتى الآن معرفة هل تؤجل المباراة أم لا.

يذكر أن فريق جي جي إف سي دودوما، يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري التنزاني برصيد 20 نقطة.