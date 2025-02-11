الأوضاع في غزة.. محلل سياسي: أهمية بالغة للقمة العربية المرتقبة

قال المحلل السياسي الفلسطيني د. أيمن الرقب إن إعلان الفصائل الفلسطينية تأجيل تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين، والتي كان من المفترض أن يتم تسليمها السبت المقبل ضمن اتفاق الهدنة، كان متوقعًا، لأن تصريحات ترامب بقدر ما هي مثيرة للسخرية، فإنها في ذات الوقت تثير الرعب، ولا يجب أن نقلل من ذلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"ترامب، منذ وصوله إلى البيت الأبيض، بل ومن قبلها، وهو يهدد الشرق الأوسط، وكأن غزة هي شغله الشاغل ومشروعه الاستثماري."

وأشاد بالموقف العربي المناهض لأفكار ترامب وخططه تجاه قطاع غزة، معقبًا:"لا بد أن نواصل، وأن يبقى موقف الدول العربية كما هو الآن، حيث إن البيانات العربية التي تصدر تباعًا أعتبرها بيانات ذكية خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، إذ ركزت جلّ مضمونها على مشكلة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء الإسرائيلي شخصيًا."

وتابع:"نحن في مرحلة حرجة تحتاج إلى موقف عربي جاد وقوي، خاصة أن هناك قمة عربية مرتقبة لها أهمية قصوى."

وشدد على ضرورة أن تخرج القمة العربية بدلالات قوية، في مقدمتها تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك والإعلان عن تشكيل الجيش العربي، معلقًا:"نحن لا ندعو للحرب، ونتمسك بالسلام، لكن تشكيل الاتفاقية والجيش العربي المشترك سيكون دلالة ورسالة قوية، ليعلم ترامب أن العرب لن يكونوا لقمة سائغة أو سهلة، فهو واهم. الأمر لا يتعلق بتهجير الفلسطينيين إلى هنا أو هناك، سواء إلى مصر أو السعودية أو الأردن."

وأردف:"القضية الآن تتعلق بمصير المنطقة العربية، لأن القضية الفلسطينية هي خط المواجهة الأول مع العدو الإسرائيلي، وإذا سقط هذا الخط، فسيواصلون تنفيذ مخططهم الأول، وهو خارطة إسرائيل الكبرى، وتصريحات وزير الخارجية الأمريكي تؤكد أن إسرائيل الكبرى هي جلّ اهتمام من يديرون البيت الأبيض في عهد ترامب."

وحول مصير اتفاق الهدنة وما إذا كان قد انهار بالفعل، علق قائلًا:"بيان المقاومة اليوم يحمل رسائل للوسطاء، حيث التزمت حماس ببنود الاتفاق وأطلقت سراح الأسرى، لكن في المقابل، الاحتلال يعرقل تنفيذ ما يقع على عاتقه، من دخول المساعدات وغيرها."

وذكر أنه لا يتوقع انهيار اتفاق الهدنة في الوقت الراهن، بسبب رغبة الاحتلال والولايات المتحدة في الحصول على أسرائهم، معقبًا:"يرغبون حاليًا في استعادة أسرائهم، وبرغم تصريحات بن غفير الأخيرة، إلا أنه مقتنع أنه بعد 16 شهرًا من الحرب المستعرة على القطاع، لم يستطيعوا استعادة أسرائهم. ولكن إذا اكتمل ذلك، فحينها ستكون مخاوفنا من الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الاتفاق. أما الآن، فما زلنا في المرحلة الأولى بخططها الزمنية."