أمين الغرف التجارية: استقرار أسعار السلع.. واستعدادات مكثفة لشهر رمضان

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في السلع الغذائية، مما يساهم في استقرار الأسعار، خاصة مع إطلاق العديد من العروض والتخفيضات عبر السلاسل التجارية استعدادًا لشهر رمضان.

وأوضح أن هناك سلعًا غذائية يمكن تخزينها لفترات طويلة، بينما تحتاج سلع أخرى إلى توزيع سريع بسبب فترة صلاحيتها، وهو ما يعود بالفائدة على المستهلك.

احتياطي السلع يكفي حتى عام كامل

وأشار عز، خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية متوفر لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام، ما يعزز استقرار السوق.

كما أوضح أن أسعار الجملة تشهد استقرارًا منذ ثلاثة أشهر، مما ينعكس إيجابيًا على أسعار التجزئة خلال الفترة القادمة، حيث ستظل مستقرة أو قد تنخفض بسبب وفرة المعروض.

معارض "أهلاً رمضان" تنتشر في مختلف المحافظات

وأضاف أن هناك نحو 100 منفذ لمعارض "أهلاً رمضان" سيتم تشغيلها، إلى جانب المعرض الرئيسي المقرر افتتاحه الأسبوع المقبل، بهدف توفير المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين.

كما أوضح أن العروض الترويجية التي يقدمها التجار تُستخدم لجذب الزبائن، حيث يتم تعويض الخصومات على بعض المنتجات من خلال بيع سلع أخرى غير مخفضة، مما يحقق التوازن في الأسواق.