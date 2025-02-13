تعتزم شركة ريلمي Realme، إطلاق هاتفها الجديد Realme GT 7 Pro Racing Edition قريبا جدا، مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي عنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ولكن قبل هذا الإعلان المنتظر، قامت الشركة بمشاركة بعض التفاصيل المبدئية التي تكشف عن أبرز مواصفات الهاتف، مما أتاح لمستخدمي التقنية لمحة عن ما ينتظرهم.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، شاركت شركة ريلمي عدة صور دعائية تكشف عن تصميم الهاتف، مع التأكيد على استخدام شريحة المعالج Snapdragon 8 Elite، التي تعتبر من أقوى شرائح شركة كوالكوم حتى الآن.

ريلمي تطلق هاتف جديد ببطارية 6000 مللي أمبير



يتوقع أن تكون شريحة Snapdragon 8 Elite هي المحرك الأساسي للعديد من هواتف Gen Premium القادمة، ويعد GT 7 Pro Racing Edition من أرخص الهواتف التي ستضم هذه الشريحة الرائدة.

ريلمي تطلق هاتف جديد ببطارية 6000 مللي أمبير

وسيتم دمج هذه الشريحة مع 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية رام من نوع LPDDR5x و 512 جيجابايت من التخزين الداخلي بتقنية UFS 4.1، مما يضمن أداء فائقا وسرعات نقل بيانات عالية.

بالنسبة للعرض البصري، فإن الهاتف سيأتي مع شاشة منحنية من نوع LTPO OLED بحجم 6.78 بوصة، ويدعم سطوعا يصل إلى 6000 شمعة في المتر المربع كحد أقصى، بالإضافة إلى معدل أخذ عينات لمسي يبلغ 2600 هرتز، وهو ما يضمن استجابة سريعة ودقيقة أثناء الاستخدام.

من ناحية التصميم، سيحمل GT 7 Pro Racing Edition لونا خاصا يسمى "Neptune Exploration"، وهو لون أزرق غامق مستوحى من كوكب نبتون، مع لمسة مميزة من النسيج الذي يعطي مظهرًا عصريا وفريدا.

وأما بالنسبة للكاميرا، فيأتي هذا الإصدار بكاميرا مزدوجة على ظهره بدلا من الإعداد الثلاثي الذي يتوفر في الإصدار العادي من GT 7 Pro، الكاميرا المزدوجة تشمل عدسة واسعة الزاوية بدقة 6 ميجابكسل وعدسة أخرى بدقة 8 ميجابكسل.

ومن المتوقع أن تأتي البطارية بحجم كبير يصل إلى 6500 مللي أمبير، مما يضمن تجربة استخدام ممتدة طوال اليوم، مع دعم الشحن السريع بقدرة 120 وات، مما يسمح بشحن الهاتف بشكل سريع للغاية.