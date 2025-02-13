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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

6 أيام إجازة رسمية في الطريق.. مفاجأة للموظفين والطلاب

6 أيام إجازة رسمية في الطريق.. مفاجأة للموظفين والطلاب
6 أيام إجازة رسمية في الطريق.. مفاجأة للموظفين والطلاب
عبد العزيز جمال

يترقب الموظفون سلسلة من الإجازات الرسمية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مجموعها 6 أيام، والتي ستمنح الموظفين والطلاب فترات راحة متفرقة. 

وتشمل هذه الإجازات مناسبات دينية ووطنية، بعضها يمتد لعدة أيام، مما قد يؤدي إلى تعطيل بعض القطاعات مثل البنوك والمدارس.

إجازة عيد الفطر المبارك

تُعد إجازة عيد الفطر واحدة من أهم العطلات الرسمية في مصر، ومن المتوقع أن تبدأ يوم الاثنين 1 أبريل أو الأحد 31 مارس، وذلك وفقًا لرؤية هلال شهر شوال التي ستعلنها دار الإفتاء المصرية. 

عادةً، يحصل الموظفون في القطاعات الحكومية والخاصة على إجازة تتراوح بين 3 إلى 4 أيام، بينما قد تمتد فترة العطلة لبعض المؤسسات التعليمية والبنوك بناءً على قرارات الحكومة.

إجازة شم النسيم وعيد تحرير سيناء

يحتفل المصريون بشم النسيم يوم الاثنين 21 أبريل، وهو تقليد قديم يرتبط بعادات الاحتفال بالربيع. تُمنح هذه الإجازة رسميًا لجميع الموظفين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. 

كما يتزامن شهر أبريل مع عيد تحرير سيناء، الذي يُحتفل به سنويًا في 25 أبريل، حيث يحصل العاملون في الدولة على إجازة رسمية بمناسبة ذكرى استرداد أرض سيناء.

6 أيام إجازة رسمية في الطريق.. مفاجأة للموظفين والطلاب 

إجازة عيد العمال

في بداية شهر مايو، يحصل الموظفون على عطلة رسمية يوم الخميس 1 مايو بمناسبة عيد العمال، وهو تقليد عالمي يُكرّم فيه دور العمال في بناء المجتمعات، غالبًا ما تُمنح هذه الإجازة لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص.

إجازات شهر رمضان 2025

رغم أن شهر رمضان لا يتضمن إجازات رسمية محددة، إلا أن الموظفين سيحصلون على العطلات الأسبوعية المعتادة، وهي أيام الجمعة والسبت، والتي تتوافق مع التخفيف المعتاد لساعات العمل خلال الشهر الكريم. 

وتعد هذه الإجازات فرصة للموظفين للحصول على قسط من الراحة، خاصة مع ارتفاع وتيرة العبادة والاستعداد لعيد الفطر المبارك.

تأثير الإجازات على العمل والدراسة

نظرًا لتعدد الإجازات في أبريل ومايو، من المتوقع أن تؤثر هذه العطلات على سير العمل في بعض القطاعات، مثل البنوك والمدارس. وقد تتخذ بعض الجهات إجراءات استثنائية لضمان استمرار الخدمات الأساسية خلال فترات العطلة، خاصة في القطاع المالي والخدمات الحكومية.

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