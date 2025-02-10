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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعطيل الدراسة والبنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025

تعطيل الدراسة ووقف عمل البنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025
تعطيل الدراسة ووقف عمل البنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025

يبحث العديد من المواطنين عن موعد إجازة شم النسيم 2025، خاصة مع تزامن حلول شهر رمضان المبارك في مارس المقبل. 

ويعد شم النسيم من الأعياد المصرية القديمة التي يحرص المصريون على الاحتفال بها سنويًا في فصل الربيع، وسط أجواء من التنزه والاستمتاع بالطقس المعتدل وتناول الأطعمة التقليدية، مثل الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة.

موعد إجازة شم النسيم 2025

يوافق شم النسيم هذا العام يوم الإثنين 21 أبريل 2025، ويُعتبر يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، وفقًا لقانون العمل. 

ويتميز هذا العام بعدم تزامن شم النسيم مع شهر رمضان، ما يمنح المواطنين فرصة للاحتفال به بشكل تقليدي.

ويعود الاحتفال بشم النسيم إلى أكثر من 4000 عام، حيث بدأه الفراعنة كعيد للحصاد واستقبال فصل الربيع، وارتبط منذ ذلك الحين بالتقاليد المصرية التي تتوارثها الأجيال.

الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025

إلى جانب شم النسيم، تتضمن الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025 عددًا من المناسبات الدينية والوطنية، والتي يتم منحها إجازات رسمية لجميع العاملين بالدولة، وفيما يلي قائمة الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2025:

  • الثلاثاء 7 يناير: إجازة عيد الميلاد المجيد
  • السبت 25 يناير: إجازة ثورة 25 يناير
  • الإثنين 31 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك
  • الإثنين 21 أبريل: إجازة شم النسيم
  • الجمعة 25 أبريل: إجازة عيد تحرير سيناء
  • الخميس 1 مايو: إجازة عيد العمال
  • الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات
  • السبت 7 يونيو: إجازة عيد الأضحى المبارك
  • الجمعة 27 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية
  • الإثنين 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو
  • الأربعاء 23 يوليو: إجازة ثورة 23 يوليو
  • السبت 6 سبتمبر: إجازة المولد النبوي الشريف
  • الإثنين 6 أكتوبر: إجازة ذكرى حرب أكتوبر 1973

إجازات مدفوعة الأجر وفقًا للقانون

يتم منح جميع هذه الإجازات الرسمية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، وفقًا لأحكام قانون العمل المصري، مع إمكانية تنظيم العمل داخل القطاعات الحيوية لضمان سير الخدمات الأساسية.

وتعد هذه الإجازات فرصة للمواطنين للاستمتاع بالمناسبات الوطنية والدينية، وقضاء أوقات مميزة مع العائلة، خاصة خلال فترات الأعياد والمناسبات التاريخية المهمة في مصر.

إجازات شهر رمضان 2025

يبحث الكثير عن إجازات شهر رمضان 2025 ، فمع حلول عاشر أيام شهر فبراير، بدأ العد التنازلي لقدوم شهر رمضان الكريم 2025، الذي من المتوقع أن يبدأ في الأيام الأولى من شهر مارس المقبل. 

ومع اقتراب الشهر الفضيل، يتزايد البحث عن مواعيد العطلات الرسمية والإجازات الأسبوعية في شهري فبراير ومارس 2025، سواء بالنسبة للموظفين أو البنوك أو المدارس،  في السطور التالية، نستعرض أبرز الإجازات المتاحة خلال هذين الشهرين.

إجازات شهر رمضان 2025 في مصر.. مواعيد العطلات الرسمية وأيام عيد الفطر | الموجز
مفاجأة بشأن إجازات شهر رمضان 2025

إجازات شهر رمضان 2025

بدايةً، من المهم التنويه إلى أنه في شهري فبراير ومارس 2025، لن تكون هناك أي إجازات رسمية مقررة من الدولة بمناسبة الأعياد أو المناسبات السنوية. 

ومن المتوقع أن تكون أول عطلة رسمية في عيد الفطر المبارك، التي يتوقع أن تكون في شهر أبريل، ولكن المفاجأة تكمن في العطلات الأسبوعية، مثل يومي الجمعة والسبت، التي يحصل عليها قطاع عريض من الموظفين في مصر، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو في البنوك والمدارس.

إجازات شهر رمضان 2025

أما بالنسبة للإجازات الأسبوعية في شهر مارس، والتي ستتزامن مع بداية شهر رمضان، فستتضمن 9 أيام عطلة خلال الشهر، وهي كالتالي:

  • السبت 1 مارس 2025
  • الجمعة 7 مارس 2025
  • السبت 8 مارس 2025
  • الجمعة 14 مارس 2025
  • السبت 15 مارس 2025
  • الجمعة 21 مارس 2025
  • السبت 22 مارس 2025
  • الجمعة 28 مارس 2025
  • السبت 29 مارس 2025
العطلات الرسمية لعام ٢٠٢٥

ومن الجدير بالذكر أنه بالرغم من عدم وجود إجازات رسمية محددة بمناسبة الأعياد خلال شهري فبراير ومارس، إلا أن هذه العطلات الأسبوعية ستتيح فرصة للراحة والتمتع بالعطلات للعديد من الفئات في مصر.

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