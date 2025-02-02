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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

موعد استئناف عمل البنوك بعد الأجازة الأسبوعية

البنك المركزي
البنك المركزي
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 يستأنف القطاع المصرفي في مصر الذي يضم 37 بنكًا حكوميًا وخاصًا نشاطه اليوم الأحد الموافق 2-2-2025، بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع التي فرضها البنك المركزي المصري في إطار السياسات التنظيمية.

تفاصيل الإجازة الأسبوعية:

توقيت الإجازة: 

يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

هدف الإجازة: 

تعزيز بيئة العمل داخل القطاع المصرفي، تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء، ومنح العاملين في البنوك فترة راحة مناسبة.

التزام البنوك: 

يشدد البنك المركزي المصري على ضرورة الالتزام بإجازة نهاية الأسبوع كجزء من استراتيجيته لتحسين بيئة العمل في القطاع المصرفي، بما يتماشى مع المعايير العالمية.

مواعيد العمل الرسمية بعد الإجازة:

بدء العمل: الأحد، مع ساعات عمل كالتالي:

الموظفون:

 من الساعة 8:00 صباحًا حتى 4:00 عصرًا.

العملاء: 

من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3:00 عصرًا.

تسعى هذه المواعيد إلى تحقيق توازن بين تقديم الخدمات للعملاء وضمان كفاءة العمل في القطاع المصرفي.

الخدمات المصرفية المتاحة أثناء الإجازة:

 رغم إغلاق البنوك خلال عطلة نهاية الأسبوع، تظل بعض الخدمات المصرفية متاحة عبر القنوات الإلكترونية:

الإنترنت البنكي:

 يسمح للعملاء بالاطلاع على حساباتهم، إجراء التحويلات المالية، ودفع الفواتير.

تطبيقات الهواتف المحمولة:

 توفر المعاملات المالية بسهولة وسرعة.

أجهزة الصراف الآلي (ATM): 

تتيح السحب والإيداع النقدي، الاستفسار عن الرصيد، والتحويلات المحلية والدولية.

تأثير الإجازة على الخدمات المصرفية: طمأن البنك المركزي المصري العملاء بأن البنوك ستستأنف عملها بشكل فعال يوم الأحد، مما يضمن تقديم الخدمات دون أي تأخير. كما ساعدت التكنولوجيا المصرفية على تقليل تأثير إجازة نهاية الأسبوع على العملاء، حيث يمكنهم إجراء معظم العمليات من منازلهم أو عبر هواتفهم المحمولة.

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