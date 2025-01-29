البنك المركزي يعلن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج إلى 26.3 مليار دولار في 11 شهرا

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلي 26.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتي نوفمبر من العام الماضي .

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك عن استمرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 .

حيث ارتفعت خلال شهر نوفمبر 2024 بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر2023).

وشهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 77.0% لتصل إلى نحو 13.8 مليار دولار (مقابل نحو 7.8 مليار دولار).

وقال البنك إن التحويلات تحقق الفترة يناير/نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3مليار دولار (مقابل نحو 17.9مليار دولار).