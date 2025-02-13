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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Xiaomi Pad 7 Nano من شاومي يغزو الأسواق.. إليك مواصفاته وسعره

جهاز لوحي
جهاز لوحي
لمياء الياسين

أعلنت شركة  شاومي عن إطلاق جهازها Xiaomi Pad 7 Nano اللوحي   Pad 7 Nano Texture Display Edition في الهند في 18 فبراير 2025. وسيتوفر الجهاز اللوحي في متاجر Amazon وmi.com ومتاجر Xiaomi بسعر 32999 روبية هندية، مع خصم بقيمة 1000 روبية هندية لمعاملات بنكية محددة.


مميزات جهاز Xiaomi Pad 7 Nano 
 

يتميز الجهاز اللوحي الجديد Pad 7 بشاشة Nano Texture مصممة لتقليل الوهج وتحسين الرؤية، خاصة في الأماكن الخارجية. تتميز الشاشة بسطح محكم بمقياس النانو يشتت الضوء، مما يقلل من الانعكاسات. كما يعمل الطلاء المضاد للانعكاس على تعزيز الوضوح 

تقول شركة Xiaomi أن هذه التقنية تقلل الوهج بنسبة 99% والانعكاس بنسبة 65%، مما يجعلها أكثر راحة للاستخدام لفترات طويلة وتقليل إجهاد العين.


إصدار شاشة Xiaomi Pad 7 Nano Texture
 

يحتوي الجهاز اللوحي على شاشة CrystalRes مقاس 11.2 بوصة بدقة 3.2K ومعدل تحديث 144 هرتز وسطوع 800 شمعة في المتر المربع من نوع HBM. كما يتضمن تقنية HydroTouch للاستجابة للأيدي المبللة ويحمل شهادة TUV Rheinland Triple للحد من الضوء الأزرق.

يعمل Pad 7 Nano Texture Edition بمعالج Snapdragon 7+ Gen 3، مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين UFS 4.0 بسعة 256 جيجابايت. ويعمل بنظام HyperOS 2 من Xiaomi، ويحتوي على بطارية بسعة 8850 مللي أمبير تدعم الشحن التوربيني بقوة 45 وات. ويزن الجهاز اللوحي 500 جرام ويبلغ سمكه 6.18 ملم.
يتضمن الجهاز كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. ويدعم وضع Workstation Mode لتعدد المهام، وتحسينات التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وميزة Tap to Share المستندة إلى NFC لنقل الملفات بسرعة. ويتميز بأربع مكبرات صوت Dolby Atmos وتصنيف IP52 لمقاومة الغبار والماء.

تُباع الملحقات الاختيارية مثل قلم Focus ولوحة مفاتيح Focus بشكل منفصل. يأتي الجهاز اللوحي باللون الرمادي الجرافيتي والأخضر المائل للرمادي والأرجواني المائل للرمادي. تبدأ الطلبات المسبقة في 18 فبراير في الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الهند. هذا الإصدار هو بديل متميز لجهاز Pad 7 القياسي، والذي لا يتضمن شاشة ذات نسيج نانوي وتم إصداره الشهر الماضي.

إجهاد العين الجهاز اللوحي شركة شاومي لوحة مفاتيح Focus

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