جهاز لوحى خارق يغزو الأسواق.. إليك المواصفات والسعر

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي جديد رائد بمواصفات غير مسبوقة يمكنك التفكير في جهاز هونر اللوحي الجديد منخفض التكلفة.

وقد تستعد الشركة لإطلاق جهاز Honor Pad X9a قريبًا، حيث تم رصد الجهاز اللوحي للتو على منصة الشهادات في الإمارات العربية المتحدة و إليك كل ما لا تعرفه في الوقت الحالي.

وفقا لموقع gizmochina قد تم رصد طراز Honor Pad V9 من العلامة التجارية الصينية على شهادة TDRA الشهر الماضي فقط. والآن، تم اعتماد طراز Pad X9a أيضًا على هذه المنصة.

وفقًا لقاعدة البيانات عبر الإنترنت، فإن جهاز Honor Pad X9a اللوحي الذي تم اعتماده هو الطراز الذي يعمل بتقنية WiFi فقط. وبصرف النظر عن هذا، لم يتم الكشف عن تفاصيل أدق حول شهادة TDRA مثل مواصفاته أو تصميمه أو تفاصيل الإطلاق.

جهاز Honor Pad X9a اللوحي



جهاز Honor Pad X8a



يحتوي جهاز Honor Pad V9 اللوحي القادم على بعض الترقيات. للتذكير، يتميز Honor Pad X8a بشاشة TFT LCD كبيرة مقاس 11 بوصة بدقة Full HD + ومعدل تحديث 90 هرتز. تحت الغطاء، تم تجهيزه بمعالج Snapdragon 680 SoC، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.

يعمل هذا الجهاز اللوحي ببطارية ضخمة بسعة 8300 مللي أمبير في الساعة. هذه الخلية معبأة في جسم نحيف 7.25 مم يزن 495 جرامًا.

للتصوير الفوتوغرافي، يتميز الجزء الخلفي بكاميرا بدقة 5 ميجابكسل بينما يحتوي الجزء الأمامي على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل.

يحتوي Pad X8a أيضًا على إعداد مكبر صوت رباعي لتجربة صوتية محسنة. في سبتمبر 2024، أصدرت الشركة الجهاز اللوحي في إصدار Honor Pad X8a Nadal Kids الجديد أيضًا.