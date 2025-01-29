طال انتظارها.. تحديثات جديدة لأجهزة أيباد

أطلقت شركة OnePlus أحدث تحديث ColorOS 15.0.0.403 لجهاز OnePlus Pad Pro ، والذي يجلب معه مجموعة من الميزات الجديدة والتحسينات والإصلاحات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم.

يقدم هذا التحديث تحسينات وظيفية ومرئية وإصلاحات للعديد من الأخطاء، إلى جانب تحسين أمان النظام.



يقدم التحديث خيار "الرد عبر النافذة العائمة"، مما يسمح للمستخدمين بتمكين أو تعطيل الرد على الرسائل في نافذة عائمة عبر الإعدادات - مركز الإشعارات والتحكم -إشعارات الشعار، مما يعزز تخصيص تعدد المهام.



ويضيف التحديث أيضًا معلومات الشحن وتبديل المصباح اليدوي إلى واجهة Fluid Cloud، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة حالة الشحن والوصول إلى المصباح اليدوي بسهولة للحصول على تجربة أكثر سهولة وسلاسة.

تم أيضًا ترقية وظيفة النافذة العائمة للنظام. يمكن للمستخدمين الآن سحب النوافذ العائمة إلى أقصى حجم لها، مما سيؤدي تلقائيًا إلى تحويل التطبيق إلى وضع ملء الشاشة عند إطلاقه.

تحديثات التطبيق

يضيف التحديث ميزات جديدة إلى تطبيق التقويم، بما في ذلك بطاقات أعياد الميلاد والذكرى السنوية والعد التنازلي.

يجعل هذا التحسين التطبيق أكثر تنوعًا لتتبع التواريخ المهمة. علاوة على ذلك، تدعم أداة نقل الجهاز اللوحي الآن نقل الصور الحية لنظام التشغيل iOS، مما يبسط عملية نقل البيانات من أجهزة iOS.

تم أيضًا تطبيق إصلاح على تطبيق Notes، مما أدى إلى حل مشكلة تسببت في حدوث أعطال في سيناريوهات معينة، مما يضمن تجربة أكثر استقرارًا للمستخدمين.

تحسينات النظام والأمان

يركز تحديث ColorOS 15.0.0.403 أيضًا على التحسينات على مستوى النظام. تم تحسين التأثيرات المرئية لواجهة Fluid Cloud، مما يضمن ظهور الرموز المستخدمة بشكل متكرر بشكل أكثر بروزًا على الجانب الأيمن من شريط الحالة. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل تخطيط الرموز داخل مركز التحكم لتحسين إمكانية الوصول.

تم تحسين الأداء في سيناريوهات محددة، مما أدى إلى تحسين استقرار النظام بشكل عام وإطالة عمر البطارية. ولضمان أمان المستخدم، يتضمن التحديث تصحيح أمان Android لشهر ديسمبر 2024، والذي يعالج نقاط الضعف المحتملة.

إصلاح الأخطاء

يعمل التحديث على حل مجموعة من المشكلات، بما في ذلك الوميض العرضي للكتل السوداء أثناء دوران الشاشة على الشاشة الرئيسية.

تم إطلاق OnePlus Pad Pro في الصين في يونيو الماضي ، ويتميز بشاشة IPS مقاس 12.1 بوصة بدقة 3K ومعدل تحديث 144 هرتز مع نسبة عرض إلى ارتفاع 7:5 وسطوع 900 شمعة ودعم Dolby Vision HDR. يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 SoC، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت ومساحة تخزين 512 جيجابايت، ويعمل بنظام ColorOS for Pad المستند إلى Android 14.

يتميز الجهاز اللوحي بتصميم معدني نحيف 6.49 مم، ويزن 584 جرامًا، ويتضمن بطارية 9500 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 67 وات. يتضمن الجهاز اللوحي أيضًا مكبرات صوت رباعية وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وWi-Fi 6 وBluetooth 5.3 وNFC وملحقات مثل Smart Stylus Pro وSmart Touch Keyboard.