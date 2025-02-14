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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بأداء استثنائي.. إطلاق Realme GT 7 Pro Racing Edition

Realme GT 7 Pro Racing Edition
Realme GT 7 Pro Racing Edition
شيماء عبد المنعم

قدمت شركة ريلمي Realme، إضافة مثيرة إلى سلسلتها الرائدة GT بإطلاق Realme GT 7 Pro Racing Edition في الصين، وهو إصدار يركز على الأداء داخل عائلة GT 7 Pro، التي تم إصدارها في نوفمبر 2024. 

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يحتفظ هذا الإصدار بالعديد من المواصفات الأساسية للطراز الأصلي من ريلمي Realme GT 7 Pro، إلا أنه يركز بشكل أكبر على تعزيز الأداء الخام والتحمل، مع تقديم بعض التعديلات في تقنيات الكاميرا والعرض. 

مواصفات Realme GT 7 Pro Racing Edition


يتميز هاتف Realme GT 7 Pro Racing Edition بشاشة من نوع OLED بقياس 6.78 بوصة من نوع BOE S2 ذات حواف منحنية، تدعم معدل تحديث يبلغ تردده 120 هرتز، مع سطوع يصل إلى 6000 شمعة في الذروة و1600 شمعة للسطوع العالمي، كما تدعم الشاشة تقنيات Vision HDR10+ وDolby Vision للحصول على تجربة مرئية غامرة.

مواصفات Realme GT 7 Pro Racing Edition
 

الأداء هو العامل الأبرز في هذا الإصدار، حيث يعمل الجهاز بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Elite المتقدم، مقترنا بذاكرة رام من نوع LPDDR5x وتخزين داخلي من نوع UFS 4.1، مما يضمن استجابة فائقة وسرعة أداء عالية، وللحفاظ على درجات حرارة الجهاز منخفضة أثناء الاستخدام المكثف، تم تزويد الهاتف بنظام تبريد بخار مزدوج بمساحة تبلغ 11480 مم².

أما بالنسبة للبطارية، فيحمل الهاتف بطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 120 وات، كما يدعم أيضا شحن الالتفاف، مما يساعد على تقليل حرارة الجهاز أثناء جلسات الألعاب الطويلة. 

بالنسبة للكاميرا، يأتي الجهاز مع مستشعر رئيسي من نوع Sony IMX896 بدقة 50 ميجابكسل مع OIS، بالإضافة إلى مستشعر OV08D10 في الكاميرا الثانوية، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل من سامسونج.

وتشمل الميزات الإضافية، مستشعر بصمة بصري مدمج أسفل الشاشة، ومكبرات صوت استريو مزدوجة مع دعم Dolby Atmos، محرك خطي محور X، دعم شبكة Wi-Fi 7، وتقنية Bluetooth 5.4 ونظام المواقع العالمي GPS ثنائي التردد، وتقنية الاتصال قريب المدي NFC، ومنفذ شحن USB-C. 

يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهة Realme UI 6، ويتميز بهيكل من الألومنيوم مع تصنيف IP68/69 لمزيد من المتانة.

مواصفات Realme GT 7 Pro Racing Edition

ما الذي يميز هذا الإصدار عن Realme GT 7 Pro العادي؟


على الرغم من أن Realme GT 7 Pro Racing Edition يشترك في العديد من المواصفات مع النسخة العادية، إلا أن هناك بعض الاختلافات الجوهرية.ـعلى سبيل المثال، يأتي الإصدار الرياضي مع شاشة BOE S2 OLED بدلاً من Samsung Eco² OLED Plus التي يتميز بها GT 7 Pro. 

في ما يتعلق بالكاميرا، تم استبدال مستشعر Sony IMX906 الرئيسي من طراز 50 ميجابكسل في GT 7 Pro بـ Sony IMX896، في حين أن المستشعر الثانوي بدقة 8 ميجابكسل يبقى كما هو.

أحد الاختلافات الأخرى هو في مستشعر بصمات الأصابع، حيث يحتوي إصدار Realme GT 7 Pro Racing Edition على ماسح بصمة بصري بدلا من المستشعر بالموجات فوق الصوتية في النسخة العادية. كما تمت ترقية سرعات التخزين في نسخة السباق لتشمل UFS 4.1 الأسرع، بينما يحتوي GT 7 Pro على UFS 4.0. من ناحية أخرى، يتمتع إصدار السباق بميزة الشحن التجريبي، وهو أمر مفقود من الإصدار العادي.

الإصدار العادي Realme GT 7 Pro

سعر Realme GT 7 Pro Racing Edition


تم إطلاق Realme GT 7 Pro Racing Edition في الصين، بسعر يبدأ من 425 دولار (أي ما يعادل 21.500 جنيه مصري).

ريلمي Realme GT 7 Pro Realme GT 7 Pro Racing Edition

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