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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة ضريح الشيخ الشعراوي بدقادوس

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،، أعمال تطوير ورفع كفاءة ضريح إمام الدعاة الشيخ الشعراوي بقرية دقادوس مركز ميت غمر، بحضور اللواء أنور عثمان رئيس المركز، وأكد على توفير جميع أوجه الدعم اللازم لسرعة الانتهاء من الأعمال.

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالضريح، لافتتاحه بحلول شهر رمضان المبارك، وأكد أن فضيلة الشيخ الشعراوي يمثل قيمة وقامة ليس على مستوى مصر والدقهلية فحسب، بل بين دول العالم العربي والإسلامي، لما قدمه من أحاديث دبينية منفتحة وجهده الوفير في تفسير القرآن الكريم.

وأكد المحافظ أن الدولة لا تبخل بجهد في تكريم رموزها في مختلف المجالات، الدينية والفكرية والإبداعية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وعلى كافة الأصعدة، تقديرا لجهودهم الملموسة والمتميزة.

الدقهلية ميت غمر دقادوس الشعراوى

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