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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اختراق OpenAI.. تسريب بيانات 20 مليون حساب "شات جي بي تي"

OpenAI
OpenAI
شيماء عبد المنعم

أفاد تقرير حديث عن احتمال اختراق بيانات شركة OpenAI، بعد أن قام قراصنة بطرح بيانات دخول تخص 20 مليون حساب تابع للشركة للبيع عبر منتدى للجرائم الإلكترونية.

وفي بيانا لها، قالت شركة OpenAI إنها لم تعثر على أي دليل على اختراق أنظمتها، مؤخرا.

وبحسب ما ذكره موقع “techradar”، ادعي أحد المتسللين أنه يبيع بيانات اعتماد تسجيل الدخول التي تضم 20 مليون من حسابات OpenAI.

وفقا للتحليل الذي أجرته شركة Malwarebytes Labs المتخصصة في الأمن السيبراني، عرض قرصان يحمل اسم "emirking" مجموعة من البيانات للبيع في منتدى جرائم إلكترونية، مدعيا أنها تتضمن “20 مليون رمز وصول لحسابات OpenAI”، إلا أن OpenAI ردت على هذه المزاعم قائلة: "إننا نتعامل مع هذه الادعاءات بجدية، ولكننا لم نجد أي دليل يثبت ارتباطها باختراق أنظمتنا".

وفي الوقت الذي أثار فيه التقرير تساؤلات حول مصدر هذه البيانات، أشار إلى أن جمع هذا الكم من بيانات الدخول قد يكون ناتجا عن هجوم أوسع، مثل اختراق نطاق "openai" عبر استغلال ثغرة أمنية أو سرقة بيانات دخول أحد المسؤولين.

كما أكدت تحليلات شركة KELA للأمن السيبراني أن البيانات المسربة قد تكون نتاجا لبرامج "infostealer" الخبيثة. 

أفاد التقرير أن CyberCriminal يزعم أنه كان وراء التسريب، مستخدما منتديات جديدة نسبيا

وأوضح الباحثون أنهم تحققوا من صحة بيانات الدخول المعروضة للبيع، ووجدوا أنها تتطابق مع سجلات اختراقات سابقة عبر برامج "infostealer"، مما يعني أن البيانات قد تم جمعها من مصادر متعددة وليست نتيجة لاختراق جديد.

ووخلص التحقيق إلى أن معظم البيانات المسربة لم تستخرج من أنظمة OpenAI مباشرة، بل كانت جزءا من مجموعة بيانات أوسع من حسابات تعرضت للاختراق بواسطة برمجيات خبيثة.

قراصنة اختراق OpenAI

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