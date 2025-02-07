لمنافسة جوجل.. OpenAI تطلق ميزة البحث عبر الإنترنت بدون حساب

أعلنت شركة OpenAI، عن إطلاق ميزة البحث عبر الإنترنت ChatGPT Search، حيث أصبح بإمكان المستخدمين إجراء بحث عبر الإنترنت دون الحاجة إلى متطلبات تسجيل الدخول.

وبحسب ما ذكره موقع “macrumors”، كانت ميزة البحث عبر ChatGPT متاحة في السابق لمستخدمي النسخة المدفوعة، ثم توسعت لتشمل الحسابات المجانية في نهاية العام الماضي، أما الآن فقد أصبحت مفتوحة لجميع المستخدمين.

OpenAI تطلق ميزة البحث عبر الإنترنت بدون حساب

تتوفر ميزة البحث ChatGPT Search على موقع شات جي بي تي الرسمي على الويب، وعبر تطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول، يمكن بدء عمليات البحث بناءً على ما تطلبه أو بالنقر فوق أيقونة البحث على الويب في واجهة ChatGPT.

ووفقا لشركة OpenAI، ستتيح هذه الميزة للمستخدمين الحصول على إجابات فورية مباشرة من الإنترنت، مع روابط للمصادر ذات الصلة، بما يضمن تجربة بحث سريعة ودقيقة.

OpenAI تطلق ميزة البحث عبر الإنترنت بدون حساب

ويقدم التحديث الأخير لبحث ChatGPT تجربة أقرب إلى محركات البحث التقليدية، حيث يعرض خريطة وصورا لأبرز المعالم المحلية، بالإضافة إلى أوصاف موجزة لكل نتيجة، إذا كنت تشعر بالتعب من خوارزميات جوجل، فقد يكون من المفيد تجربة هذا التحديث.

وتعتبر هذه الخطوة من OpenAI تحديا كبيرا لهيمنة جوجل على مجال البحث عبر الإنترنت، حيث تبرز هذه الميزة الجديدة كتنافس قوي ضد محرك البحث التقليدي.

وعلى الرغم من أن جوجل تظل المسيطرة على هذا المجال، إلا أن OpenAI تبدو حاليا أكثر تركيزا على منافسة المنصات الناشئة في مجال البحث الذكي، مثل DeepSeek، والتي تقدم طرقا متطورة لاستخلاص وتحليل المعلومات.

وقد أطلقت شركة OpenAI مؤخرا نموذجا جديدا للذكاء الاصطناعي باسم "o3-mini"، والذي يهدف إلى تحسين عملية التفكير قبل تقديم الإجابات. كما قدمت أداة البحث العميق "Deep Research" في ChatGPT، التي تهدف إلى تحليل المعلومات وتقديمها بشكل أكثر تطورا واحترافية.