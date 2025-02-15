تحذيرات من مقاعد الأطفال.. خبير سيارات يوضح مخاطر طرازين شهيرين

تعتبر سلامة الأطفال داخل السيارات من أهم الأولويات للآباء، حيث تعتمد بشكل كبير على جودة مقاعد السيارة المستخدمة لحمايتهم أثناء التنقل.

ورغم أن جميع المقاعد المتوفرة في السوق تفي بالمعايير الفيدرالية الأمريكية، إلا أن الاختبارات المستقلة تكشف أحيانًا عن مخاطر غير متوقعة.

نتائج صادمة من اختبارات السلامة

وفقًا لتقرير نشره WFMY News 2، دقت مؤسسة Consumer Reports ناقوس الخطر بشأن مقعدين شهيرين للأطفال، حيث أظهرت اختبارات التصادم أن أداءهما لم يكن مثاليًا رغم مطابقتهما للمعايير الفيدرالية.

1- مقعد Diono LiteClik30 XT

هذا المقعد يفي بجميع متطلبات السلامة الحكومية، ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث مرتبطة به.

ومع ذلك، عند اختباره من قبل Consumer Reports بسرعات أعلى قليلاً من المعيار الحكومي (35 ميلًا في الساعة بدلًا من 30)، لوحظت مشاكل في هيكل المقعد قد تؤثر على حماية الطفل في حالة الحوادث القوية.

2- مقعد Peg Perego Primo Viaggio 4-35 Urban Mobility (بدون قاعدة)

واجه هذا المقعد المشكلة نفسها، حيث اجتاز معايير السلامة الفيدرالية لكنه لم يكن قويًا بما يكفي في اختبارات التصادم المستقلة، ما أثار مخاوف بشأن متانته في الحوادث العنيفة.

ردود فعل الشركات المصنعة

بعد نشر التقرير، أصدرت كل من Diono وPeg Perego بيانات رسمية تدافع فيها عن سلامة منتجاتها.

أكدت Diono أنها ملتزمة بأعلى معايير السلامة وتُجري تحقيقات إضافية حول الاختبارات الأخيرة.

بينما أوضحت Peg Perego أن اختباراتهم الإضافية باستخدام بروتوكول Consumer Reports لم تكشف عن أي كسور هيكلية أو مخاوف أخرى بشأن سلامة المقعد.

ما الذي يجب أن يفعله الآباء؟

لا تعتمد فقط على المعايير الحكومية، بل تحقق من نتائج الاختبارات المستقلة قبل شراء مقعد لطفلك.

تأكد من أن المقعد يوفر حماية قوية في اختبارات التصادم وليس فقط الحد الأدنى من المتطلبات القانونية.

فكر في شراء مقاعد مزودة بقاعدة دعم إضافية لتحسين الثبات والأمان.

رغم أن جميع مقاعد الأطفال المتاحة قانونية، إلا أن بعض الطرازات قد تكون أكثر أمانًا من غيرها في الظروف القاسية.

لذا، ينصح الخبراء بمراجعة التقييمات الحديثة واختبارات التصادم المستقلة لضمان أقصى حماية ممكنة للأطفال أثناء السفر.