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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو يكشف نقاط ضعف مدرب الزمالك الجديد بيسيرو

احمد حسام ميدو
احمد حسام ميدو
سارة عبد الله

كشف أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، وعضو اللجنة الفنية فى النادى، تفاصيل جديدة حول المدير الفني الجديد للأبيض بيسيرو.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: “قمت بعمل زوم مع 7 أو 8 مدربين كلهم كبار، وجدت أن بيسيرو هو الأنسب لقيادة الزمالك، ولكن واحدة من النقاط السلبية اللي تناقشنا فيها أن بيسيرو لا يظل في مكان واحد لمدة كبيرة”.

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت في الدوري

يواجه الزمالك في مباراته القادمة ببطولة الدوري نظيره بتروجت، يوم الأحد 16 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 4 مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبتروجت فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسعة الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

الزمالك ميدو نادي الزمالك بيسيرو

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