مكتب نتنياهو : الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بفضل تصريحات ترامب

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت بيانا بشأن الإفراج عن ثلاثة أسرى من قبضة فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأكد مكتب نتنياهو الإفراج عن ثلاثة أسرى من قطاع غزة، زاعما أن حركة حماس حاولت خرق اتفاق وقف إطلاق النار ولكنها تراجعت بسبب ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار مكتب نتنياهو إلى أن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين استمر بفصل تصريحات ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن الأسبوع الماضي أنه إذا لم يفرج عن الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة ستفتح أبواب الجحيم وفق تعبيره.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، إن ساجوي ديكل تشين، وإيار هورن، وألكسندر ساشا تروفانوف وصلوا إلى إسرائيل.

واكتملت عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين حيث أظهرت الصور حشود من الناس وهم يركضون بالقرب من السيارات التابعة للصليب الأحمر وتتبعتهم شاحنة مليئة بأعضاء حماس، وفق ما ذكرت وكالات الانباء.

وظهر مقاتلو القسام بعدد من الأسلحة الإسرائيلية التي اقتنصوها من جيش الاحتلال خلال المواجهات التي جرت بين الجانبين على مدار أكثر من 15 شهرا في شتى مناحي قطاع غزة.