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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسميا قبل رمضان .. موعد مرتبات شهر فبراير 2025

رسميا قبل رمضان .. موعد مرتبات شهر فبراير 2025
رسميا قبل رمضان .. موعد مرتبات شهر فبراير 2025
خدمات صدى البلد

ما موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 بعد قرار الحكومة بتبكيره رسميًّا ؟ سؤال يهم مواطنين كُثر في الوقت الراهن خصوصًا مع قرب حلول شهر رمضان 2025.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025

وزارة المالية أكدت أن صرف مرتبات شهر فبراير سيبدأ الأحد الموافق 23 من فبراير 2025، ويستمر حتى الخميس 27 من فبراير، ضمن جدول زمني مُحدد، لضمان انتظام عملية الصرف من دون تأخير، أي قبل حلول شهر رمضان 2025، مراعاةً للمواطنين لشراء احتياجاتهم الضرورية قبل حلول الشهر الفضيل.

موعد صرف مرتبات فبراير

يشمل جدول صرف مرتبات فبراير جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والهيئات الحكومية، إذ تم تخصيص أيام إضافية، وهي 5 و6 و8 و9 فبراير، لصرف أي مستحقات متأخرة لضمان تسهيل العملية في حال حدوث طارئ. 

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موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 بعد تبكيرها رسميا
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 بعد تبكيرها رسميا

طرق صرف مرتبات شهر فبراير 2025

حرصت وزارة المالية على تنويع وسائل الصرف لتوفير المرونة وسهولة الوصول للمرتبات، ومنها: 

1- ماكينات الصرف الآلي (ATM): المتوفرة في جميع المحافظات، والتي تسمح بسحب المرتبات على مدار الساعة.

2- فروع البريد المصري: التي تُعد خيارًا مهمًا لتوزيع المرتبات على نحو آمن ومنظم.

توجيهات وزارة المالية لصرف مرتبات شهر فبراير

وأكدت الوزارة أهمية التزام الموظفين بمواعيد الصرف المحددة لتجنب الازدحام وضمان استمرارية الخدمة، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سهولة عملية الصرف في مختلف الفروع وماكينات الصرف الآلي.

وشددت وزارة المالية على أن الالتزام بالمواعيد المحددة يساعد في الحفاظ على سير الحياة اليومية للموظفين بسلاسة وضمان حصولهم على حقوقهم المالية في الوقت المناسب.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 بعد تبكيرها رسميا
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 بعد تبكيرها رسميا

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زيادات المرتبات بحسب الدرجات الوظيفية

ضمن خطط تحسين الظروف المعيشية للموظفين، أعلنت وزارة المالية عن جدول زيادة المرتبات بحسب الدرجات الوظيفية، في خطوة تعكس حرصها على تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم. 

تؤكد وزارة المالية حرصها الدائم على تنظيم صرف المرتبات في مواعيدها المحددة، مع توفير التسهيلات جميعها، لضمان وصول المستحقات للموظفين جميعًا بسهولة وأمان.

كما تشدد على أهمية التزام العاملين بالمواعيد المُعلنة لتجنب أي ازدحام أو تأخير، وذلك ضمن جهود تحسين الظروف المعيشية للموظفين، ودعم استقرار حياتهم اليومية، بما يعزز من إنتاجيتهم ورضاهم الوظيفي.

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