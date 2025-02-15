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1000 جنيه لكل فرد.. وزارة العمل تعلن موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

1000 جنيه لكل فرد.. وزارة العمل تعلن موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

1000 جنيه لكل فرد.. وزارة العمل تعلن موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
1000 جنيه لكل فرد.. وزارة العمل تعلن موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
عبد العزيز جمال

تستعد وزارة العمل لصرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1000 جنيه لكل عامل، وذلك مع بداية شهر رمضان المقبل.

وتعد هذه المنحة واحدة من 6 منح سنوية تقدمها الوزارة للعمالة المسجلة لديها، بهدف دعمهم في المناسبات المختلفة، وتشمل هذه المنح:

  • المولد النبوي الشريف
  • عيد الميلاد المجيد
  • شهر رمضان المبارك
  • عيد الفطر
  • عيد الأضحى
  • عيد العمال
1000 جنيه لكل فرد.. وزارة العمل تعلن موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

عدد المستفيدين من منحة رمضان 2025

وفقًا لبيانات وزارة العمل، فإن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلين في قاعدة البيانات الرسمية بلغ 1,164,012 عاملًا، تم تسجيلهم عبر شركات المقاولات والمقاولين وعمليات الحصر. 

وتسعى الوزارة خلال الفترة المقبلة إلى زيادة عدد المسجلين ليصل إلى 2.5 مليون عامل، لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.

زيادة قيمة المنحة إلى 1000 جنيه

تمثل منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة ثاني منحة يتم صرفها خلال عام 2025 بعد منحة عيد الميلاد المجيد، وذلك بعد أن قررت الوزارة زيادة قيمة المنح المقدمة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، في إطار تحسين مستوى الدعم المقدم للعمالة غير المنتظمة ومساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة.

تحذير من عمليات الاحتيال

حذرت وزارة العمل المواطنين من الأخبار الكاذبة التي تنشرها بعض المواقع والصفحات غير الرسمية، والتي تدّعي تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على المنح.

وأكدت الوزارة أن التسجيل للحصول على الدعم يتم فقط عبر "الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة" التابع لها، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الروابط الوهمية التي تهدف إلى خداعهم أو استغلال بياناتهم الشخصية.

1000 جنيه لكل فرد.. وزارة العمل تعلن موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة من خلال زيارة موقع وزارة القوى العاملة على الإنترنت باتباع التالي: https://www.manpower.gov.eg/ 

- ادخل على قسم "العمالة غير المنتظمة".
- اضغط على "الاستعلام عن المنحة".
- أدخل رقمك القومي
- سوف يتم عرض حالة طلبك على الفور.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

- يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.
- يجب على المتقدم ألا يمتلك أي سجلات تجارية.
- يشترط على المتقدم أن تكون الحرفة التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي.
- أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا.
- يجب أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

منح العمالة الغير منتظمة

- منحة عيد الميلاد المجيد: تصرف طوال شهر يناير 2025.
- منحة شهر رمضان: تصرف قبل بداية الشهر الكريم، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر.
- منحة عيد الفطر: تصرف في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.
- منحة عيد العمال: تصرف من الأول من مايو حتى نهاية الشهر.
- منحة عيد الأضحى: تصرف قبل عيد الأضحى.
- منحة المولد النبوي الشريف: تصرف في بداية شهر ربيع الأول هجريًا.

وزارة العمل منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة عدد المستفيدين من منحة رمضان الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

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