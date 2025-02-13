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منحة ألف جنيه.. دعم حكومي للعمالة غير المنتظمة في رمضان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منحة ألف جنيه.. دعم حكومي للعمالة غير المنتظمة في رمضان

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر،تفاصيل منحة العمالة الغير منتظمة،حيث شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد جبران، وزير العمل، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين، بهدف دعم العمالة غير المنتظمة وتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

 ويشمل البروتوكول صرف 250 ألف كرتونة سلع غذائية خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى منحة شهر رمضان بقيمة 1000 جنيه.

منحة شهر رمضان ودعم العمالة غير المنتظمة

وأكد محمد جبران أن البروتوكول يعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق العمالة غير المنتظمة، ويهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة ودمجها تدريجيًا في الاقتصاد الرسمي.

 كما أوضح أن منحة الشهر الكريم تأتي ضمن المنح السنوية التي تقدمها الوزارة للعمالة غير المنتظمة.

الفئات المستحقة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025

  • عمال التراحيل.
  • محفظو القرآن الكريم والمقرئون.
  • خدم المنازل ومن في حكمهم.
  • العاملون المؤقتون في الزراعة.
  • العاملون في مشروعات تربية الماشية والدواجن.
  • ملاك العقارات الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
  • الباعة الجائلين وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم.

شروط صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025

  • أن يكون العامل مسجلًا رسميًا في إدارات ومديريات العمل.
  • المهنة المدونة في بطاقة الرقم القومي.
  • أن لا يقل العمر عن 18 عامًا ولا يتجاوز 60 عامًا.
  • ألا يكون العامل مستفيدًا من برامج حماية اجتماعية أخرى.
  • ألا يكون ممتلكًا لأي سجلات تجارية.

 

 

وزير التموين والتجارة الداخلية وزير العمل دعم العمالة غير المنتظمة

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