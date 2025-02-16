بفستان لافت.. ليلى علوي تثير الجدل بفستان أسود

حرصت الفنانة ليلى علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

تألقت ليلى علوي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ظهرت مرتدية فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة ولكنه أتسم بالقماش المطرز و الشفاف.

تزينت ليلى علوي ببعض المجوهرات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها، و نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت ليلي علوي بخصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.