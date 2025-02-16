خلي بالك.. منتجات رمضانية تصيبك بأخطر الأمراض

توجد العديد من منتجات رمضان التي تحتوي على بعض العناصر الغذائية التي قد تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان، عند استهلاكها بكميات كبيرة أو بطرق غير صحية، ومنها:

1. الأطعمة المقلية والمكررة

مثل السمبوسة والبطاطس المقلية، حيث يؤدي القلي العميق إلى تكوين الأكريلاميد، وهي مادة قد تكون مسرطنة عند تناولها بكثرة.



2. المشروبات الغازية والمحلاة

تحتوي على نسب عالية من السكر المضاف، الذي قد يساهم في زيادة الوزن والسمنة، وهي من العوامل المرتبطة ببعض أنواع السرطان.



3. اللحوم المصنعة والمعلبة

مثل اللانشون والنقانق، التي تحتوي على النترات والنيتريت، وهي مركبات قد تتحول إلى مواد مسرطنة عند تعرضها لدرجات حرارة عالية.



4. المخللات والأطعمة عالية الملوحة

قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة بسبب احتوائها على مركبات النيتروزامين.



5. الحلويات الغنية بالدهون المتحولة

مثل الكنافة والقطايف المقلية، حيث يمكن أن تحتوي على الدهون المهدرجة التي ترتبط بمشاكل صحية عديدة.



نصائح لتناول طعام صحي في رمضان:

تقليل القلي واستبداله بالشواء أو الخبز في الفرن.

تجنب الإفراط في تناول السكريات والمشروبات المحلاة.

اختيار اللحوم الطازجة بدلاً من المصنعة.

تناول الخضراوات والفواكه للحفاظ على التوازن الغذائي.