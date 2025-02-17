جيش الاحتلال: اغتلنا شاهين بعملية مشتركة.. والشاباك استهدفت مركبته في صيدا

أعلن جيش الاحتلال، أنه تم إغتيال شاهين بعملية مشتركة للجيش والشاباك استهدفت مركبته في صيدا بلبنان، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

يذكر أن محمد شاهين هو قائد عمليات حركة حماس في لبنان. وفي وقت سابق، زعمت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن مسؤولاً كبيراً في حركة حماس قد تم اغتياله في مدينة صيدا بجنوب لبنان.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن تنفيذ غارة جوية استهدفت مركبة في مدينة صيدا اللبنانية، زاعماً أنها أسفرت عن اغتيال محمد شاهين، المسؤول العسكري لحركة حماس في لبنان.

وقال الجيش في بيان له إنه تم اغتيال شاهين الذي كان متورطًا في عمليات إطلاق صواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي.