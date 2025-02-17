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انطلاق مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

دشنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم الاثنين  ، أعمال تنفيذ المرحلة الأولي لمشروع زراعة وتشجير الطريق الدائرى فى نطاق محافظة القليوبية ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة .

ووجهت الدكتورة منال عوض خلال تفقدها للأشجار التي تم البدء في زراعتها بضرورة وضع سنادات ودعامات في محيط الأشجار للحفاظ عليها وحمياتها من شدة الرياح والهواء وأحوال الطقس المختلفة ، كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية تكويد جميع الأشجار التي سيتم زراعتها في مشروع تشجير الطريق الدائري بنطاق القليوبية  والحفاظ عليها وصيانتها للحفاظ على تلك الأشجار ومتابعتها أولاً بأول وتوفير مصادر المياه لري هذه الزراعات .

ومن جانبه أشار المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية إلي أنه تم اختيار عدد من المواقع بحي غرب شبرًا الخيمة علي الطريق الدائري والبدء في زراعتها بالأشجار بالتنسيق مع استشاري المشروع ومسئولي مديرية الزراعة للحفاظ علي الأشجار التي سيتم زراعتها وتحقيق الهدف من المبادرة الرئاسية في تحسين جودة الحياة والبيئة، و تنقية الهواء وخفض درجات الحرارة والارتقاء بالمظهر الجمالي والحضارى المحاور المرورية والطريق الدائري بالمحافظة .

جاء ذلك بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور محمد فوري معاون محافظ القليوبية للاستثمار واللواء ايهاب حسن السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والأستاذ أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة ود. مني شهاب منسق مشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبري ومسئولي مديرية الزراعة بالقليوبية والأستاذ خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة .

التنمية المحلية محافظ القليوبية منال عوض

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