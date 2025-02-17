محمد صلاح: مجلس الزمالك سلم زيزو.. وأطالب بمناظرة لتوضيح الملف للجمهور

انتقد محمد صلاح نجم الكرة المصرية السابق، مجلس الزمالك الحالي في التعامل مع ملف تجديد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق.

وقال محمد صلاح، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: مجلس الزمالك سلم زيزو للجمهور، وفي فترة من الفترات كان الجمهور مع زيزو، وفترة تعرض للسباب من الجمهور، والثقة بين زيزو وبين الجمهور انعدمت.

وأضاف نجم الزمالك السابق: زيزو لا يهرب من المباريات ولا يعرف كيف يفعل ذلك وهو تعود دائما على التواجد في الملعب.

وتابع صلاح: أطالب مجلس الزمالك بالشفافية في ملف زيزو مع الجمهور وعرض الحقائق أمام الجميع، وما أعلمه أن زيزو يحب الزمالك ويحب الاستمرار، وأتمنى أن تكون هناك مناظرة بين الطرفين أمام الجميع لتوصيح الأمور.

واختتم محمد صلاح: ملف زيزو وتأخره يؤثر على الفريق ورأينا السلبيات، والأمور الحالية لن تصب في مصلحة الأهلي لأن الأهلي غير جيد وليس مقنعنا ولكنه يعرف كيف يفوز.