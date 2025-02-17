يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة مودرن سبورت

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة مودرن سبورت في إطار بطولة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على مودرن سبورت في السابعة من مساء الاثنين على استاد السلام في إطار مباريات الجولة ١٤ من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي



ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - رمضان صبحي - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - دودو الجباس ـ مروان حمدي.