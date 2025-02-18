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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق المؤتمر الدولى حول السياحة الذكية وهوية المقصد بأسوان.. اليوم

المؤتمر الدولى
المؤتمر الدولى
محمد عبد الفتاح

تشهد مدينة أسوان اليوم الثلاثاء انطلاق فاعليات المؤتمر الدولى بعنوان: "السياحة الذكية وهوية المقصد: إعادة تشكيل مستقبل السياحة والضيافة"، الذى تنظمه جامعة السادات ممثلة فى كلية السياحة والفنادق، على مدار يومين بمدينة أسوان.

يأتى المؤتمر تحت رعاية، وزارتى التعليم العالي والبحث العلمي والسياحة والآثار، ومحافظة أسوان، بحضور نخبة من القيادات الحكومية والخبراء، والدكتور شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات، وضيف شرف المؤتمر، السفير طارق الأنصارى، سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية.

من جانبها أكدت الدكتورة نهى عزمى، رئيس المؤتمر، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة مدينة السادات، فى بيان صحفى، أن المؤتمر يمثل فرصة استراتيجية لتوحيد الجهود الحكومية والقطاع الخاص والأكاديمين فى التكاتف لتحقيق التنمية المستدامة ويعد منصة لتعزيز مكانة مصر كواجهة سياحية رائدة.

وأوضحت أن الجلسات الحوارية تتناول عدة قضايا مهمة من الإستراتيجية الاقتصادية لتعزيز الاستثمارات المستدامة فى قطاع السياحة والفندقة والرؤية الرسمية للنهوض بالتعليم السياحى فى ظل تطبيقات الذكاء الإصطناعى والسياحة من منظور التكامل الإقتصادى فى الوطن العربى والتجارب العالمية فى مجال السياحة وفرص وتحديات إدارة تكنولوجيا المعرفة فى السياحة والضيافة.

وأضافت أن المؤتمر سيشهد أيضا بالتعاون مع جامعة مانشستر البريطانية ملتقى عن علم المصريات ومعرضا للصور الفوتوغرافية بعنوان "بورتريهات الحسينية" إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون بين الكليات المتخصصة وغرفة شركات السياحة.

وأعلنت نهى عزمى، عن إطلاق جائزة جديدة باسم الرحالة الدكتورة أمانى رفعت لأقضل المشاركات البحثية من بين 42 بحثا علميا متنوعا لمختلف جوانب صناعة السياحة وذلك تكريما لإسهاماتها القيمة فى تطوير البحث العلمى.

وسط تفاعل كبير من أهالى محافظة أسوان والأفواج السياحية واصلت فرق الفنون الشعبية المشاركة بمهرجان أسوان الدولى الـ12 للثقافة والفنون ضمن فعاليات تعامد الشمس برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تقديم عروضها الفنية والفلكلورية والإستعراضية بالميادين والأسواق والحدائق ومسارح قصور وبيوت الثفافة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

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