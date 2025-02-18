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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة فى أسواق أسوان.. اليوم

اسواق الخضروات والفاكهة
اسواق الخضروات والفاكهة
محمد عبد الفتاح

يستعرض موقع صدى البلد ، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة فى أسواق محافظة أسوان اليوم الاثنين 3 فبراير لعام 2025، وذلك على النحو التالى:

وجاءت أسعار الخضراوت كالتالى :

سعر كيلو الطماطم = 3.5 جنيه

سعر كيلو البطاطس = 10 جنيهات

البصل الأبيض = 10 جنيهات

البصل الأحمر = 15 جنيها

سعر كيلو الكوسة = 15 جنيه

الفلفل = 15 جنيها

بازلاء = 20 جنيها

الباذنجان = 7.5 جنيه

خيار = 15 جنيها

الكرنبه = 20 جنيها

القرنبيطة = 20 جنيها

البرتقال = 25 جنيها

الموز = 20 جنيها

بطاطا = 10 جنيهات

تشهد مدينة أسوان اليوم الثلاثاء انطلاق فاعليات المؤتمر الدولى بعنوان: "السياحة الذكية وهوية المقصد: إعادة تشكيل مستقبل السياحة والضيافة"، الذى تنظمه جامعة السادات ممثلة فى كلية السياحة والفنادق، على مدار يومين بمدينة أسوان.

يأتى المؤتمر تحت رعاية، وزارتى التعليم العالي والبحث العلمي والسياحة والآثار، ومحافظة أسوان، بحضور نخبة من القيادات الحكومية والخبراء، والدكتور شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات، وضيف شرف المؤتمر، السفير طارق الأنصارى، سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية.

من جانبها أكدت الدكتورة نهى عزمى، رئيس المؤتمر، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة مدينة السادات، فى بيان صحفى، أن المؤتمر يمثل فرصة استراتيجية لتوحيد الجهود الحكومية والقطاع الخاص والأكاديمين فى التكاتف لتحقيق التنمية المستدامة ويعد منصة لتعزيز مكانة مصر كواجهة سياحية رائدة.

وأوضحت أن الجلسات الحوارية تتناول عدة قضايا مهمة من الإستراتيجية الاقتصادية لتعزيز الاستثمارات المستدامة فى قطاع السياحة والفندقة والرؤية الرسمية للنهوض بالتعليم السياحى فى ظل تطبيقات الذكاء الإصطناعى والسياحة من منظور التكامل الإقتصادى فى الوطن العربى والتجارب العالمية فى مجال السياحة وفرص وتحديات إدارة تكنولوجيا المعرفة فى السياحة والضيافة.

وأضافت أن المؤتمر سيشهد أيضا بالتعاون مع جامعة مانشستر البريطانية ملتقى عن علم المصريات ومعرضا للصور الفوتوغرافية بعنوان "بورتريهات الحسينية" إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون بين الكليات المتخصصة وغرفة شركات السياحة.

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