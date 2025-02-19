ابو مازن: فلسطين ليست للبيع ولن نتخلى عن شبر واحد من أرضنا

رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، بتصريحات رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي أكد خلالها رفض الإمارات الثابت لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وضرورة أن ترتبط عملية إعمار غزة بمسار يؤدي إلى السلام الشامل والدائم الذي يقوم على أساس حل الدولتين، كونه السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.



وقال الرئيس الفلسطيني - في تصريح أذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - “فلسطين ليست للبيع ولن يتم التخلي عن أي شبر منها سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس”



وأضاف "نقدر عاليا هذه المواقف الأخوية التي عبر عنها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الداعمة والمؤيدة لحقوق شعبنا وقضيته العادلة".



وميدانيًا، وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، خمسة مواطنين فلسطينيين على الأقل وأصابت آخرين بشظايا الرصاص الحي والاختناق، خلال اقتحامها بلدة تل جنوب غرب نابلس.



وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين؛ ما أدى إلى إصابة مواطن فلسطيني بشظايا الرصاص الحي بالقدم، وآخرين بالاختناق، مضيفة أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين على الأقل خلال اقتحامها، ولم تعرف هوياتهم بعد.



وفي غزة، انتشلت الطواقم المختصة في قطاع غزة، جثماني شهيدين فلسطينيين هما أب ونجله، من عائلة عابدين، كان آثارهما قد فقدت في أغسطس الماضي، في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قبل أن يتم العثور عليهما اليوم.



وقال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 6 منازل، تعود لعائلة قشطة، بالقرب من الكراج الشرقي وسط مدينة رفح.