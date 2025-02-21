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توك شو| رئيس الوزراء: الدولة تصارع أمنيا واقتصاديا لحماية حقوق مواطنيها.. مصطفى بكري: مصر تعلن للعالم حتمية إعادة إعمار غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توك شو| رئيس الوزراء: الدولة تصارع أمنيا واقتصاديا لحماية حقوق مواطنيها.. مصطفى بكري: مصر تعلن للعالم حتمية إعادة إعمار غزة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات خلال الساعات الماضية، ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

رئيس الوزراء: الدولة تصارع أمنيا واقتصاديا لحماية حقوق مواطنيها
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن استراتيجية النيابة العامة للتدريب التي نتشرف بإطلاقها اليوم تعمل على إعلاء قيمة العلم والعمل والتدريب، وتعمل على رفعة الإنسان.

مصطفى بكري: مصر تعلن للعالم كله حتمية إعادة تعمير غزة شاء من شاء وأبى من أبى
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر تبذل كل جهد من أجل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس السيسي لاسبانيا ليست عشوائية خاصة بعد موقف إسبانيا بالإعتراف بالدولة الفلسطينية ورفضها مخطط التهجير.


مجدي يوسف: مندوب إسرائيل كانت "عينه في الأرض" ولم يستطع الرد على كلمة النائب محمد أبو العينين
أكد مجدي يوسف، مراسل صدى البلد في روما، أنه عقب كلمة النائب أبو العينين، بجلسة برلمان البحر المتوسط، تم التأكيد على صحة كلامه من قبل الأعضاء الأوروبيين، بشأن رفض مصر والدول العربية لخطة التهجير، وشهدت الجلسة 6 مقاطعات للتصفيق على ما قالة النائب أبو العينين.

النائب العام: مصر ترسم ملامح التاريخ مهما حاول أعداؤها تغييره عبثا
أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام ، أن مصر دولة لها أهمية على مدار التاريخ، مشيرا إلى أن هذا البلد المنيع والمحصن بلحمة رجاله وتكاتف ابنائه ساهم في حماية هذا الوطن.

وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي وأدواته معين ومساعد لرجال النيابة
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التكنولوجيا لا تحل محل البشر.

الرئيس الفلسطيني: الاحتلال يهدف إلى تقويض حل الدولتين وإضعاف السلطة الوطنية
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تقويض حل الدولتين وإضعاف السلطة الوطنية.


وزير الزراعة: نعمل على زيادة عدد المنافذ المتنقلة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة
تحدث المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود وزارة الزراعة لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

الجامعة العربية تحذر من أي خطوات تؤدي إلى تقسيم السودان
حذرت الجامعة العربية من أي خطوات تؤدي إلى تقسيم السودان؛ جاء ذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

متحدث حركة فتح: الرؤية الفلسطينية ليست بعيدة عن الخطة المصرية والعربية.. فيديو
تحدث عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، عن الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات خلال القمة العربية المقبلة بالقاهرة.

‏نتنياهو: نتعهد بعدم تكرار أحداث 7 أكتوبر
تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن ما حدث في 7 أكتوبر لن يتكرر أبدا مستقبلا.


 

مجلس الوزراء الرئيس السيسي مصطفى بكري النيابة العامة مصطفى مدبولي

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