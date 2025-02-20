الحلبي: وجود سلطة فلسطينية مقنعة تدير غزة والضفة إيجابي لصالح القضية

تحدث اللواء هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، عن القمة المصغرة في الرياض لبحث الرد العربي على خطة ترامب بشأن غزة.

وقال خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"،: "الاجتماعات التي تأتي قبل أي قمة تؤسس لمواقف وقرارات موحدة".

وأضاف: "قمة الرياض ستناقش القضية الفلسطينية ورفض التهجير لأي دولة أخرى"، لافتا: "القمة ستناقش أيضا إعادة الإعمار في غزة وإنشاء صندوق لإعادة إعمار القطاع".

واسترسل: "وجود سلطة فلسطينية مقنعة تدير غزة والضفة وتسطير على الموقف سيكون إيجابيا لصالح القضية الفلسطينية".

