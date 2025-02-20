قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موقف كولر من عودة كريستو للأهلي
تعرف علي ملامح تشكيل مباراة الأهلي والزمالك المتوقع في القمة
وحش بشري.. تأييد حكم إعدام قاتل الطفلة جانيت بمدينة نصر| حيثيات الحكم
حماية الشهود والمبلغين في مشروع الإجراءات الجنائية.. عقوبات صارمة تصل للإعدام
تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا
دعاء أواخر شعبان.. كلمات تجبر بخاطرك وتقضي حاجتك قبل رمضان
"أمشير هيقلب".. تحذيرات جديدة بشأن تغير حالة الطقس الأيام القادمة
رسالة من الرئيس السيسي لدونالد ترامب في مدريد.. ماذا قال؟
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لاتفاقية قوية مع ترامب بشأن الاستثمار والأمن
أوقات الصلاة في رمضان 2025 فى السعودية والدول العربية (جداول كاملة)
رئيس الوزراء: استراتيجية النيابة تهدف لإعلاء قيمة العلم والتدريب والتطوير
أعنف موجة منذ بداية الشتاء.. تحول مفاجئ في حالة الطقس والأرصاد تحذر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحلبي: وجود سلطة فلسطينية مقنعة تدير غزة والضفة إيجابي لصالح القضية

اللواء هشام الحلبي
اللواء هشام الحلبي
محمد القاضي

تحدث اللواء هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، عن القمة المصغرة في الرياض لبحث الرد العربي على خطة ترامب بشأن غزة.

وقال خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"،: "الاجتماعات التي تأتي قبل أي قمة تؤسس لمواقف وقرارات موحدة".

وأضاف: "قمة الرياض ستناقش القضية الفلسطينية ورفض التهجير لأي دولة أخرى"، لافتا: "القمة ستناقش أيضا إعادة الإعمار في غزة وإنشاء صندوق لإعادة إعمار القطاع".

واسترسل: "وجود سلطة فلسطينية مقنعة تدير غزة والضفة وتسطير على الموقف سيكون إيجابيا لصالح القضية الفلسطينية".
 

غزة القضية الفلسطينية اللواء هشام الحلبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن

زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن

زيادة المعاشات والمرتبات

موعد زيادة المعاشات بعد تصريحات رئيس الوزراء.. يا ترى قبل رمضان ولا بعده؟

وزير التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للإداريين والمعلمين | بشرى سارة

الكويت - علم

قرار كويتي عاجل ضد الوافدين

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرقم القومي

ارشيفية

الداخلية تكشف تفاصيل مقتـ ل شخص على يد نجل عميد شرطة بالمعاش

الذهب

لأول مرة | مفاجأة بشأن تحركات الذهب في الفترة الأخيرة.. فيديو

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد.. مذا يحدث بالطقس غدًا

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد.. ماذا يحدث بالطقس غدا

ترشيحاتنا

خالد الجندي

خالد الجندي: الأحاديث النبوية كتبت في عهد سيدنا النبي

خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي يرد على شبهة "أمية الصحابة"

المفتي يلتقي رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين

مفتي الجمهورية يلتقي رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية البحريني لبحث التعاون

بالصور

أقوى 12 طريقة.. إليك علاج الجيوب الأنفية في المنزل

الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية

ابن بيولوجي.. ميساء مغربي تثير الجدل بتصريحاتها في أحدث ظهور

ميساء مغربي
ميساء مغربي
ميساء مغربي

أستراليا تعدم عشرات الحيتان الكاذبة العالقة على أحد الشواطئ

الحيتان
الحيتان
الحيتان

الفنان السوري مكسيم خليل يحتفل بزفاف شقيقته| صور

زواج شقيقة مكسيم خليل
زواج شقيقة مكسيم خليل
زواج شقيقة مكسيم خليل

فيديو

مدفع رمضان

قفلوا الشارع.. سيدة تفقد ابنتها في شبرا بسبب محمد رمضان

حورية فرغلى

كان فيلم وتحول لمسلسل.. حورية فرغلي بدور "سكينة" في بنات همام

رنا عبدالرحمن

رسائل جديدة خلال تسليم جثامين الإسرائيليين الأربعة.. فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تراجع مفاجئ.. أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد