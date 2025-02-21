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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إيلون ماسك يتيح نموذج الذكاء الاصطناعي Grok 3 مجانا لمدة محدودة

Grok 3
Grok 3
شيماء عبد المنعم

أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة xAI، عن إتاحة نموذج الذكاء الاصطناعي الأحدث Grok 3 مجانا لجميع المستخدمين “لمدة محدودة”. ولم تحدد الشركة المدة الزمنية الدقيقة لهذا العرض.

ويمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى نموذج Grok 3 عبر منصة إكس أو من خلال التطبيق المستقل، مع توفر مزايا جديدة مثل “التفكير Think” و “البحث العميق Deep Search”، ولاستخدامه يتعين على المستخدمين تحديد نموذج Grok 3 في قائمة الخيارات داخل واجهة الدردشة.

وأما المشتركون في خدمة “بريميوم بلس”، التي تبلغ تكلفتها 40 دولارا شهريا، أو مشتركو خطة SuperGrok المستقلة مقابل 30 دولارا شهريا، فسوف يحصلون على وصول موسع إلى مزايا Grok 3، بالإضافة إلى إمكانية تجربة مزايا متقدمة مثل وضع الصوت Voice Mode.

ويحصل المشتركون على وضع “Big Brain”، القادر على معالجة مسائل معقدة تتطلب قدرة حسابية أكبر، إضافةً إلى إمكانية غير محدودة لإنشاء الصور لمشتركي خطة SuperGrok.

وأطلق نموذج Grok 3 قبل أيام خلال بث مباشر، إذ وصفه ماسك بأنه “أكثر تقدما بفارق كبير مقارنة بـ Grok 2”. وأوضحت xAI أن بعض النماذج الجديدة تتمتع بقدرات “تفكير شبيهة بالبشر”، ويمكن تفعيلها عبر خيار “التفكير Think”، مما يجعلها مثالية للرد على استفسارات معقدة في الرياضيات والعلوم والبرمجة.

وأما ميزة البحث العميق DeepSearch، فهي تشكل جيلا جديدا من محركات البحث، إذ توفر ملخصات متكاملة للبحوث والاستفسارات العلمية.

ومع ذلك، فقد يواجه المستخدمون أصحاب الحسابات المجانية قيودا على الخوادم عند ارتفاع عدد الطلبات، في حين يتمتع المشتركون بالأولوية في الوصول.

 
كيفية تثبيت واستخدام تطبيق Grok على آيفون


1. قم بتنزيل تطبيق Grok من متجر التطبيقات على جهاز آيفون الخاص بك.
2. افتح التطبيق وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب إكس أو حساب آبل.
3. يفتح التطبيق مباشرة على واجهة الدردشة.
4. حدد "Grok 3 (Beta)" من منتقي النموذج في الأعلى للوصول إلى أحدث طراز الذكاء الاصطناعي.
5. استخدم وضع DeepSearch و Think من شريط النص.
6. اضغط على أيقونة "+" على شريط النص لتحميل الملفات والصور.
7. يمكنك الاشتراك في إصدار SuperGrok المدفوع من قسم الحسابات في التطبيق.

إيلون ماسك xAI Grok 3 نموذج Grok 3 تطبيق Grok

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