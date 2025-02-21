بوتين : روسيا تخطط لتقديم منظومة صواريخ "سكيف" في المستقبل القريب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى التقنيات المستقبلية أن موسكو لن تضع حواجز أمام التعاون مع العلماء الغربيين ، وأضاف “ونأمل أن يفهم سياسيو الغرب مدى ضرر محاولات قطع الاتصالات العلمية”

واشار بوتين خلال المنتدي ان روسيا تخطط لتقديم منظومة صواريخ "سكيف" في المستقبل القريب ، داعيا الشركاء الأجانب للتعاون في هذه المشاريع

وشدد الرئيس الروسي علي ان موسكو منفتحة على التعاون مع العلماء وممثلي قطاع الأعمال من جميع أنحاء العالم.

وأتم تصريحاته قائلا : العديد من الدول تتطلع للتعاون مع روسيا في مجال أسطول كاسحات الجليد النووية