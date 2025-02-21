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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين : روسيا تخطط لتقديم منظومة صواريخ "سكيف" في المستقبل القريب

بوتين
بوتين
محمود نوفل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى التقنيات المستقبلية أن موسكو لن تضع حواجز أمام التعاون مع العلماء الغربيين ، وأضاف “ونأمل أن يفهم سياسيو الغرب مدى ضرر محاولات قطع الاتصالات العلمية”

واشار بوتين خلال المنتدي ان روسيا تخطط لتقديم منظومة صواريخ "سكيف" في المستقبل القريب ، داعيا الشركاء الأجانب للتعاون في هذه المشاريع

وشدد الرئيس الروسي علي ان موسكو  منفتحة على التعاون مع العلماء وممثلي قطاع الأعمال من جميع أنحاء العالم.

وأتم تصريحاته قائلا : العديد من الدول تتطلع للتعاون مع روسيا في مجال أسطول كاسحات الجليد النووية

روسيا بوتين منظومة صواريخ سكيف

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