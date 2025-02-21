محافظ أسوان يفتتح موقف سيارات الأجرة الرئيس بمدينة أبوسمبل

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان موقف سيارات السيرفيس الأجرة الرئيسى بمدينة أبو سمبل السياحية ، والذى تم إنشاؤه ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للمدينة بتكلفة 2 مليون جنيه ، وعلى مساحة 1500 م2 ، ليستوعب حوالى 50 سيارة وأتوبيس ، ويضم منطقة خدمات متكاملة تشمل 2 دورة مياه للسيدات ، و 3 دورات مياه للرجال ، وكافتيريا ، وغرفة للكارته ، و 7 محلات تجارية ، فضلاً عن 6 مظلات للسيارات ، وبوابة للدخول ، وأخرى للخروج .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن المحافظة تعمل على تلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية ، وهو ما تجسد فى تشغيل موقف المدينة بأبو سمبل ، مع فتح باب الترخيص لعدد 5 سيارات للعمل على خط سير معبدى رمسيس الثانى وقرية المستقبل بمدينة أبو سمبل السياحية ، وهو المطلب الذى تقدم به أهالى المدينة للمحافظ أثناء جولته الميدانية ولقاؤه بهم .

وأشار إلى أنه يوجد بالفعل 5 سيارات مرخص لها بالعمل على هذا الخط ، ولكن العدد يعتبر غير كافى للعمل داخل مدينة أبو سمبل نظراً لطبيعة المدينة السياحية ، وفى ظل توافد الأفواج والزائرين عليها، كما تم تكليف إدارة المرور لمنع تحميل أى سيارات خارج الموقف لتحقيق العدالة الكاملة بين السائقين.

وواصل محافظ أسوان سلسلة إفتتاح معارض " أهلاً رمضان " بمختلف المدن والمراكز حيث قام المحافظ بإفتتاح معرض مدينة أبو سمبل السياحية بمقر الشركة المصرية لتجارة الجملة ، والذى يضم كافة السلع الغذائية والإستهلاكية من اللحوم والدواجن والبقوليات والبقالة والخضروات والفاكهة ، وياميش رمضان بتخفيضات تصل لأكثر من 30 % .

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالمشاركة المتميزة لشركاء النجاح من الشركة المصرية لتجارة الجملة ، والتي تدعم 12 معرض “ أهلاً رمضان ” مديرية التموين والغرفة التجارية ، واللذان يساهمان فى دعم 10 معارض ، فضلاً عن 7 معارض أهلية وحزبية.