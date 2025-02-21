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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خطر الموت.. احذر فعل هذا الشيء بعد رحلة سفر طويلة بالسيارة

سيارة
سيارة
عزة عاطف

يعتقد الكثير من السائقين أن إطفاء المحرك فور الوصول إلى الوجهة أمر طبيعي ولا يؤثر على السيارة، لكن الحقيقة أن هذه العادة قد تؤدي إلى أضرار خطيرة على المحرك، خاصة بعد القيادة لمسافات طويلة أو السفر. إليك السبب العلمي وراء ذلك، وكيفية التصرف الصحيح للحفاظ على سيارتك.

لماذا يعتبر إطفاء المحرك مباشرةً خطأً كبيرًا؟

عند القيادة لمسافات طويلة، ترتفع درجة حرارة المحرك نتيجة الاحتكاك المستمر بين الأجزاء المتحركة وعمليات الاحتراق الداخلي. 

يحتاج المحرك إلى نظام تبريد يعمل على تخفيض درجة حرارته تدريجيًا للحفاظ على أدائه. 

يمنع إطفاء المحرك مباشرةً بعد التوقف قبل عملية التبريد الطبيعية، ما قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة بمرور الوقت.

ماذا يحدث عند إطفاء المحرك فجأة؟

1. توقف تدفق الزيت

عند إيقاف المحرك، يتوقف تدفق الزيت الذي يعمل على تزييت الأجزاء المتحركة، مما قد يسبب تآكلًا سريعًا لهذه الأجزاء.

2. تراكم الرواسب الكربونية

الحرارة الشديدة داخل المحرك قد تؤدي إلى تبخر بعض مكونات الزيت، ما يترك رواسب كربونية قد تعيق عمل المحرك وتؤثر على كفاءته.

3. تشوه الأجزاء المعدنية

التغيرات الحرارية المفاجئة قد تسبب تشوه بعض الأجزاء المعدنية، خاصة إذا كانت مصنوعة من مواد مختلفة التمدد الحراري.

4. تلف الشاحن التوربيني (في السيارات المزودة به)

الشاحن التوربيني يعمل بسرعات عالية جدًا ويولد حرارة كبيرة، لذا يحتاج إلى فترة تبريد قبل الإطفاء. إيقاف السيارة فجأة قد يؤدي إلى تقليل عمر التوربو بشكل ملحوظ.

ويوصى بترك المحرك يعمل لمدة دقيقة إلى دقيقتين بعد التوقف، وذلك للسماح للزيت بالانتشار وتبريد الأجزاء الساخنة تدريجيًا.

في حالة السيارات المزودة بشاحن توربيني، قد تحتاج إلى فترة تصل إلى 3-5 دقائق لضمان تبريد التوربو بشكل صحيح.

على الرغم من أن السيارات الحديثة مجهزة بأنظمة تبريد متطورة، إلا أن منح المحرك فترة تبريد قصيرة لا يزال أمرًا مفيدًا للحفاظ على أدائه وعمره الافتراضي.

إطفاء المحرك مباشرة بعد رحلة طويلة عادة خاطئة قد تؤثر سلبًا على عمر السيارة. 

لمنع الضرر، من الأفضل ترك السيارة تعمل لبضع دقائق قبل إطفائها، ما يساعد على تبريد المحرك تدريجيًا ومنع تراكم الرواسب أو تلف الأجزاء الحساسة. 

هذه العادة البسيطة قد توفر عليك الكثير من تكاليف الصيانة مستقبلاً!

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