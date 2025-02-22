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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار جنوب سيناء |استعدادات للاحتفال بذكرى عودة طابا.. وافتتاح معرض أهل رمضان في دهب

معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء اليوم احداث وفعاليات عديدة اليوم اهمها وضع اللمسات النهائية لذكري عودة طابا وافتتاح معرض اهلا رمضان في طابا بتخفيضات تصل إلي 30٪ 

كما قام حزب مستقبل وطن بشرم الشيخ بالقيام بحملة نظافة في محمية نبق وإجراء سباقات في محمية نبق .

واليكم تفاصيل موجز الاخبار 

تفقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير ساحة العلم بمدينة طابا وكافة المنطقة المحيطة بها ، في إطار الاستعداد بالعيد القومى للمحافظة"الذكرى 36 لتحرير طابا" 

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الأعمال التي تهدف إلى تحسين  البنية التحتية للمدينة وتطوير معالمها بما يتناسب مع قيمة هذه المناسبة الوطنية العظيمة.

ووجه المحافظ خلال جولته بضرورة رفع ساري العلم في ساحة العلم ليصل إلى ارتفاع حوالي 25 مترًا، ليعكس عظمة المناسبة ويجسد فخر الشعب المصري باستعادة طابا.

 و أعلن محافظ جنوب سيناء عن إقامة سوق "اليوم الواحد" لبيع السلع الغذائية بأسعار منخفضة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين والزوار بأسعار معقولة، إضافة إلى إقامة معرض للمنتجات اليدوية والتراثية التي تعكس ثقافة وتراث جنوب سيناء.

كما شملت توجيهات المحافظ تنفيذ أعمال تطوير للطرق والمنطقة المحيطة بساحة العلم، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتوفير بيئة سياحية أكثر جذبًا للزوار. 

وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة لتنمية وتحسين كافة مدن جنوب سيناء لتحقيق رؤية مصر 2030 

ومن الجدير بالذكر ان انطلاق فعاليات العيد القومي للمحافظة الذكري 36 لتحرير طابا 

الذي يوافق ١٩ مارس من كل عام

ويتم تنظيمه استثنائيا قبل موعده لحلول شهر رمضان الكريم.

افتتح اللواء مصطفي عابدين رئيس مدينة دهب نيابة عن الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء برفقته المهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين معرض " اهلا رمضان " الرابع بمدينة دهب وسط تخفيضات كبيرة تصل إلي الي 30%

واوضح وكيل وزارة التموين، أنه يوجد تعاون بين مديرية التموين، والغرفة التجارية بالمحافظة لإقامة معارض "أهلا رمضان" في كافة مدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير كافة احتياجات رمضان بأسعار في متناول الجميع.

وأضاف أن المعرض يتضمن كافة احتياجات رمضان "من سلع غذائية و ياميش رمضان .

جنوب سيناء رمضان دهب معرض طابا اهلا

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