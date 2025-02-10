خبر سار.. الموافقة على الإجراءات المقترحة لتسهيل مرور الأفراد والمعدات لـ جنوب سيناء

قال الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، عبر صفحته الرسمية لمحافظ جنوب سيناء ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق علي جميع الإجراءات المقترحة لتسهيل مرور الافراد والمعدات لجنوب سيناء .

ووجه الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، والقيادات الأمنية والمستثمرين وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ، وشيوخ و عواقل البدو والعاملين بالسياحة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، علي الموافقة على هذه الإجراءات المقترحة لتسهيل مرور الأفراد والمعدات، مما يسهم في تعزيز الاستقرار وتنشيط السياحة وفقًا لرؤية مصر واستراتيجية الحكومة 2030.

وشهدت محافظة جنوب سيناء، إجراءات مشددة خلال الفترة الماضية عقب ثورة 25 يناير وخلال حربها علي الإرهاب عام 2018 بشمال سيناء .

ومن بين هذه الإجراءات تدقيق التفتيش ، ومنع دخول سيارات الدفع الرباعي ومنع دخول بعض الأدوات والمواد المختلفة .

وقد لاقي بيان محافظ جنوب سيناء ، إشادة واهتمام من أهالي جنوب سيناء الذين عانوا فترة طويلة من بعض الإجراءات، وانهالت التعليقات علي بيان المحافظ وسط فرحة وتفاؤل كبير سكان جنوب سيناء .